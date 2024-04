La licence Dead Space est à nouveau mise en pause suite aux résultats du remake, n’attendez pas de nouvel épisode

C’est d’abord via une rumeur lancée par Jeff Grubb que le débat autour de l’avenir de la série a été mis en avant. Le journaliste a affirmé que EA Motive travaillait initialement sur Dead Space 2 Remake, qui semblait effectivement très probable. Selon Grubb, le projet aurait cependant été mis de côté et tué dans l’œuf à cause des nouvelles priorités du studio.

Entendant cette rumeur se propager, Electronic Arts a vite publié un démenti chez IGN en indiquant que cela n’était pas vrai, sans préciser quelle partie de la rumeur était invérifiée. De quoi causer encore plus de confusion, jusqu’à ce que Jason Schreier fasse le point en apportant ses propres informations qui, elles, n’ont pas été démenties pour le moment.

Le journaliste de Bloomberg indique que le rapport de Grubb se base sur le fait qu’il y a bien eu un jeu annulé chez EA Motive, et que celui-ci possédait certes un nom de code avec l’équipe du remake Dead Space qui travaillait dessus, mais qui est en réalité le même nom de code utilisé tout le temps par le studio sur ses prochains projets. L’équipe qui travaillait sur Dead Space Remake travaillait donc bien sur un autre projet, qui a été annulé, mais il ne s’agissait pas de Dead Space 2 Remake. Il n’avait même rien à voir du tout avec la licence selon Schreier.

Let me clear this up: Motive used the same code name to describe *whatever project* that the Dead Space team was working on next, hence the confusion on Jeff's part.

It was never really a Dead Space 2 remake, and for nearly a year it's had nothing to do with Dead Space https://t.co/Z3YKPhrRlh

— Jason Schreier (@jasonschreier) April 11, 2024