Dead Space est de retour avec un remake, premier trailer

Les rumeurs de ces dernières semaines l’annonçaient avec de plus en plus d’insistance, mais on osait pas vraiment trop y croire jusqu’à la confirmation. Electronic Arts a bien ressuscité la licence Dead Space avec l’aide du studio EA Motive, et nous a présenté le retour de la série avec une vidéo diffusée lors de l’EA Play, qui dévoile un remake du premier épisode.

Premières informations sur le remake

Remake ou reboot, tout n’était pas encore clair, avec la première vidéo et les informations dévoilées par l’éditeur, on est bien en face d’une refonte complète du premier Dead Space. Et puisque l’on parle de refonte, on notera que cet épisode utilisera le moteur Frostbite, et sera uniquement à destination du PC, PS5 et Xbox Series. Avec ça, les temps de chargements seront supprimés grâce au SSD, et de l’audio 3D sera au programme. On nous précise également que des efforts seront faits sur l’accessibilité.

Non content de redonner un coup de jeune à cette épopée cauchemardesque, le gameplay du titre sera aussi retravaillé pour être amélioré. Jeff Grubb, qui a justement été l’un des colporteurs de la rumeur, revient à la charge en précisant que ce remake devrait mélanger des éléments issus de tous les opus pour proposer la meilleure formule possible. L’équipe en charge du projet promet d’être fidèle au jeu d’origine, tout en refaisant tout de zéro.

On y retrouvera donc Isaac Clarke, qui sera à bord du fameux USG Ishimura, un gigantesque vaisseau spatial, pour sa première aventure. Si vous connaissez l’histoire, vous savez que cette visite tourne mal, et que son armure mythique ne sera pas de trop pour découper les nécromorphes sur son chemin. Certains éléments scénaristiques seront retravaillés, notamment en reprenant quelques détails des autres épisodes.

Aucune date de sortie n’a été révélée, étant donné que le développement vient de commencer, comme on l’apprend via une interview chez IGN.