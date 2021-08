Dead Space : Le remake montre de nouvelles images via une démo technique

Même si le projet est encore dans un stade de développement très avancé, EA Motive nous avait promis de nous donner un premier aperçu du remake de Dead Space via un livestream spécial. Cette présentation a eu lieu aujourd’hui, et comme on pouvait s’en douter, le jeu s’est montré timide, mais on a tout de même pu voir une build décrite comme étant très « early », venant à peine de passer en phase de post-production.

Une note d’intention détaillée

Durant la présentation, il a bien été répété que ce premier aperçu a pour but d’être transparent avec la communauté, afin d’avancer avec eux en voyant les différents retours. Cela veut donc bien dire qu’il faut bien garder en tête que ce que l’on a vu est encore très peu avancé, et ne représente pas forcément le produit final.

On a donc pu voir le processus employé par EA Motive pour reprendre à zéro ce premier Dead Space, afin qu’il puisse rendre justice aux plateformes de nouvelle génération.

Cela passe surtout par une amélioration des lumières, du brouillard, et toutes ces choses qui renforcent l’immersion. Quelques secondes de gameplay in-engine ont été montrée, où l’on peut voir Isaac Clarke se balade dans le vaisseau. L’équipe précise que même si elle compte rendre hommage au jeu original, certaines mécaniques seront forcément actualisées, afin de correspondre aux standards de qualité d’aujourd’hui.

On nous rappelle alors que le jeu n’aura pas de temps de chargement, et que l’aventure se déroulera sans coupure. En parlant de coupure, le démembrement sera aussi amélioré pour les autres armes que le Cutter Plasma, avec plus de précision sur les impacts. Par exemple, il ne suffira pas de viser deux fois la même jambe pour la couper, il faudra vraiment viser le même point d’impact. De plus, certaines armes causeront plus de dommages à la chair des ennemis, avec une précision vraiment millimétrée par rapport aux tirs.

On nous rappelle que l’histoire ne changera pas par rapport au premier épisode. C’est simplement l’univers qui sera plus enrichi, avec plus de contexte, plus de détails sur le lore, que ce soit dans des fichiers à trouver dans le jeu ou dans des séquences plus importantes.

Gunner Wright reprendra bien son rôle pour doubler Isaac, ce qui veut dire que notre héros aura logiquement un peu plus de répartie dans le remake, sans pour autant être un moulin à paroles. Il ne parlera que lorsque quelqu’un s’adressera à lui, pas quand il est seul.

Ce remake de Dead Space n’a toujours pas de date de sortie, mais sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.