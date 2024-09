PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus d’Octobre 2024

Après une rentrée plutôt correcte avec un jeu Harry Potter disponible dès le jour de sa sortie et un très chouette Little Nightmares, Sony continue d’alimenter son pallier Essential. Trois nouveaux jeux accessibles dès cette semaine, avec des genres et des propositions diverses. Voici une présentation des jeux PS Plus d’octobre 2024.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de octobre 2024 ?

Voici la liste des jeux offerts en octobre sur le PlayStation Plus Essential :

Les jeux PlayStation Plus Essential seront disponibles ce mardi 1er octobre 2024 dans la journée.

WWE 2K24

WWE 2K24 est développé par Visual Concepts et édité par 2K Sports. Le titre est d’abord une célébration des 40 ans de WrestleMania, mais garde plus moin sla base de ses prédécesseurs. Le jeu propose ainsi un mode Showcase qui nous fait revivre les matchs les plus emblématiques de l’évènement WrestleMania tels que Ultimate Warrior vs Rick Rude ou encore Rhea Ripley vs Charlotte Flair. Parmi les nouveautés, nous avons le match Ambulance, où le but est de neutraliser suffisamment son adversaire pour le placer dans une ambulance. On note également la présence de mini-jeux de mêlée et l’introduction de lancers d’objets comme des chaises pour rajouter une touche d’humour aux combats.

Dead Space Remake

Dead Space Remake est comme son nom l’indique une nouvelle version du premier Dead Space. Le jeu profite d’une refonte graphique complète, avec de nombreux changements sans altérer l’esprit de l’original, avec un retour à l’horreur qui faisait le sel du premier épisode. Aucun temps de chargement n’est présent, et des éléments des deux autres opus, aussi bien narratifs que de gameplay, sont également intégrés – Lire le test complet.

Doki Doki Litterature Club Plus

Doki Doki Literature Club est un visual novel qui propose d’incarner un lycéen japonais qui intègre à club de lecture composé uniquement de membres féminins. Cependant, le jeu arrive à s’affranchir de ce qui se fait dans le genre en poussant l’expérience plus loin. Il est cependant nécessaire de vivre l’aventure par soi-même pour découvrir le caractère unique du jeu. Une seconde version appelée Doki Doki Literature Club Plus incorpore à l’œuvre six histoires annexes qui viennent compléter l’histoire principale. Des morceaux supplémentaires et une galerie d’art remplie de visuels divers et variés viendront également s’ajouter au jeu.