Dawn of the Monsters : Un story trailer et une sortie fixée à mars 2022 sur PC et consoles

Annoncé en 2019 et censé sortir initialement en 2020, Dawn of the Monsters a connu quelques complications dans son développement. Toujours entre les mains de 13AM Games (Runbow, Double Cross) mais désormais édité par WayForward, le titre refait surface en ce début d’année pour nous donner de bonnes nouvelles puisqu’il s’est trouvé une nouvelle fenêtre de sortie fixée à mars prochain sur PC et consoles.

Une flopée d’artistes sur le projet

En plus de partager cette information, les développeurs ont profité de l’occasion pour diffuser un story trailer du jeu. Prenant place aux alentours des années 2060, environ trois décennies après le début de l’invasion d’énormes créatures, appelées Nephilim, sur Terre, le beat ’em up coopératif proposera aux joueurs et aux joueuses de suivre les aventures des membres du groupe DAWN.

Ayant la capacité d’utiliser quatre gardiens géants (Megadon, Ganira, Aegis Prime et Tempest Galahad), cette ultime espoir de l’humanité devra tout faire pour mettre un terme au chaos provoqué par leurs ennemis et ainsi reprendre le contrôle de la planète.

13AM Games et WayForward ont également dévoilé les artistes qui ont collaboré avec eux sur le projet. Parmi la liste relayée par Gematsu, on retrouve notamment Shinji Nishikawa (Godzilla, SSSS.Gridman), Matt Frank (comics Godzilla) ou encore Yuji Kaida (Neon Genesis Evangelion, Godzilla, Ultraman, Monster Hunter…).

Notez aussi que c’est le studio d’animation américain Powerhouse Animation, connu pour son travail sur les séries animées Castlevania et Masters of the Universe: Revelation, qui s’est chargé de la conception de la cinématique d’introduction du titre.

Rendez-vous le mois prochain pour découvrir Dawn of the Monsters sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Google Stadia.