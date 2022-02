Dawn of the Monsters

Dawn of the Monsters est un beat ’em up solo et coopératif développé par 13AM Games et édité par WayForward. Prenant place aux alentours des années 2060, les joueurs et les joueuses suivent l'histoire des membres du DAWN, un groupe capable de contrôler quatre gardiens géants qui constituent le dernier espoir de survie de l'humanité face aux Nephilim, de monstrueuses créatures mettant la Terre à feu et à sang depuis environ 30 ans.