Dave Bautista sera bien le Kratos de la série God of War chez Amazon

Du Destructeur au Dieu de la Guerre

Dave Bautista va donc remplacer Ryan Hurst dans le show God of War et devenir le nouveau Kratos. Un choix motivé par le fait que, selon les sources proches du tournage, ce dernier n’aurait finalement pas pu reprendre avant 2027 si Ryan Hurst était resté. Avec l’arrivée de Bautista, la production devrait redémarrer dans les prochaines semaines, ce qui devrait éviter une belle perte d’argent (même si Bautista a sans doute un salaire bien plus gros que celui de Hurst).

En plus d’avoir les codes pour se bâtir une carrure impressionnante s’il le souhaite, Dave Bautista a surtout le charisme nécessaire pour incarner le dieu de la Guerre, et la gravité qu’il a avec. Il est l’un des seuls catcheurs à avoir eu une vraie carrière à Hollywood, avec une filmographie bien meilleure que celle de certains de ses collègues puisqu’on a pu le voir dans Dune, Blade Runner 2049 ou encore Les Gardiens de la Galaxie chez Marvel (dans le rôle de Drax).

Il s’apprête désormais à mettre ses muscles au service d’Amazon pour tourner les deux saisons de God of War en même temps. Callum Vinson est toujours prévu dans le rôle d’Atreus, tandis que le reste du casting n’a pas bougé, laissant sous-entendre que les scènes sans Kratos n’auront pas besoin d’être tournées à nouveau.