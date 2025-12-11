Dans Virtue and a Sledgehammer, la meilleure thérapie, c’est de tout casser à la masse

Des traumas à briser en deux

Lorsque Virtue and a Sledgehammer propose d’affronter notre passé, il veut nous dire de littéralement lui dégommer la tête. Vous serez ici de retour dans votre ville natale que vous n’aimez plus beaucoup, alors que celle-ci est maintenant envahie de fantômes androïdes, qui ne sont autres que vos anciens voisins ayant transféré leur conscience dans des machines.

Votre but, tout casser, aussi bien ces robots que les bâtiments sur votre route, en espérant que cela soit assez cathartique. Malgré les phases où vous défoncerez de la rouille et des briques à grands coups de masse, Virtue and a Sledgehammer se présente surtout comme un jeu narratif qui aborde les thèmes de la famille et le sentiment de ne jamais trouver sa place au sein de cette dernière.

Virtue and a Sledgehammer sera disponible dans le courant de l’année 2026 sur PC.