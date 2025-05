Cyberpunk 2077 : La suite nous fera visiter un « Chicago qui aurait mal tourné », selon le créateur de la licence

We’ll have two cities to burn

En Pologne s’est déroulé le Digital Dragons 2025, un événement majeur visant à rassembler les acteurs et actrices de l’industrie en Europe. À cette occasion, Mike Pondsmith s’est laissé aller d’une petite déclaration sur Project Orion, le nom de code de la suite de Cyberpunk 2077.

Bien que l’auteur de la licence ne soit pas aussi impliqué sur la suite que sur le premier opus de CD Projekt Red, il garde un œil bien ouvert sur le développement. Et s’il confirme que Night City sera de retour, Pondsmith finit par se laisser un peu trop porter à 3:45:47 de la vidéo dont est tiré l’extrait suivant, mentionnant une deuxième ville :

« Je passe beaucoup de temps à parler avec un des gars qui s’occupe des environnements, et il expliquait comment le nouveau lieu… parce qu’il y a une autre ville que l’on visite, et je ne vous dirais rien de plus que ça, mais il y a une autre ville que l’on visite. Night City est toujours là. »

On sent clairement que Mike Pondsmith se rend compte que sa langue n’est pas très bien tenue mais, fichu pour fichu, il va au bout de ce qu’il souhaitait dire :

« Je me rappelle l’avoir regardée et m’être dit « Je vois l’ambiance que vous essayez de retranscrire et ça marche vraiment, c’est différent d’une ambiance à la Blade Runner, c’est plus comme si Chicago avait mal tourné. »

Une petite bribe qui ouvre donc les portes d’une deuxième ville à l’ambiance résolument différente de celle de Night City. On sait que CD Projekt Red veut faire de Project Orion une expérience encore plus ambitieuse, et que ce ne sera pas avant plusieurs années, mais espérons que la leçon de Cyberpunk 2077 soit retenue.