Cyberpunk 2077 : CD Projekt revient sur les causes de l’annulation du multijoueur

L’un des grands axes des prochains projets de CD Projekt Red sera d’incorporer du contenu multijoueur dans chaque jeu où il sera possible de le faire. Le studio comptait s’initier à cette pratique avec Cyberpunk 2077, mais l’histoire en aura décidé autrement. Annulé en toute discrétion pour sauver le jeu suite au lancement catastrophique de ce dernier, ce mode multijoueur, qui aurait pu arriver en tant que standalone, fait aujourd’hui partie du passé, et Philipp Weber, senior quest designer, est maintenant apte à parler des raisons qui ont contraint le studio à abandonner le projet.

Des corrections qui demandaient trop de temps

Interviewé par Eurogamer à ce sujet, Weber est revenu sur les causes qui ont contraint CD Projekt à ne pas sortir le multijoueur de Cyberpunk 2077. Sans surprise, c’est parce que le studio a du mettre toutes ses forces pour corriger les nombreux bugs et soucis du jeu de base :

« Nous devions vraiment examiner quelles étaient les priorités de Cyberpunk après son lancement. La priorité était que l’expérience principale puisse être dans un bon état pour tout le monde. Et essentiellement, le changement de priorités signifiait que d’autres projets de recherches et développements devaient disparaître. Avec Cyberpunk, nous voulions faire beaucoup de choses en même temps, et nous avions juste besoin de vraiment nous concentrer et de dire : ‘Ok, quelle est la partie la plus importante ? Ouais, nous allons améliorer cette partie. »

Par conséquent, le multijoueur n’était plus envisageable, tant la quantité de travail demandé par la correction de soucis était immense. Un sacrifice qui aura certainement permis au studio d’apprendre de ses erreurs, du moins, on l’espère. Depuis, le jeu a tout de même réussi à retrouver un public, et prépare maintenant la sortie de son extension Phantom Liberty.