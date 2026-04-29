Cube horadrique Diablo 4 : quand se débloque-t-il et à quoi sert-il ?

Le cube horadrique dans Diablo 4 devient le nouvel allié des joueurs de haut-niveau : il leur permet de modifier leurs pièces d’équipement, même uniques ! On vous détaille tout ci-dessous.

Quand se débloquent les cubes horadriques dans Diablo 4 ?

Le cube horadrique se débloque vers la fin de la campagne et devient disponible à Temis, près du relais, une fois la campagne terminée. Une fois de retour à Célestia, vous serez en mesure d’accéder à son pouvoir de transmutation. Ainsi, il faudra prendre votre mal en patience pour être en mesure de profiter de cette toute nouvelle fonctionnalité.

À quoi sert le cube horadrique dans Diablo 4 ?

Le cube horadrique est un genre de réceptacle dans lequel vous pouvez transmuter des objets et des matériaux. Le cube qui est à la base de la transmutation vous permettra de sélectionner une recette pour transmuter des objets.

Grâce à toute une gamme de recettes puissantes, les personnages-joueur peuvent améliorer leur équipement actuel, forger de nouveaux objets adaptés à leur configuration et

peaufiner leur profil, faisant ainsi du cube un élément central de la personnalisation de haut niveau. Voici un petit exemple de ce que le cube horadrique propose.

Ajouter un affixe

Relance chaotique

Relance ciblée

Supprimer l’affixe

Transformation d’objet

Transfiguration d’amulette

Relance de pouvoir unique

Création d’un charme unique

Recyclage des objets uniques

Votre but ici sera d’essayer différentes combinaisons de recettes pour créer les objets les plus puissants (mais pas sans risque). À tout le moins, à condition d’avoir de la poussière primordiale et des prismes sur vous.

Comment avoir de la poussière primordiale dans Diablo 4 ?

Pour être en mesure d’effectuer certaines recettes du cube horadrique, vous aurez besoin d’une grande quantité de poussière primordiale. Alors retrouvez ci-dessous tous les moyens d’obtention de cette ressource.

Vous pouvez en obtenir assez facilement en éliminant des adversaires dans Diablo 4. Bien évidemment, plus vous éliminez des adversaires notables, donc des boss de repaire ou encore des élites avec des affixes, vous serez en mesure d’obtenir de la poussière primordiale de meilleure qualité.

Comment avoir des prismes dans Diablo 4 ?

Les prismes sont un matériau légendaire qui élimine les résultats les plus risqués comme les plus puissants lors d’une modification effectuée dans le cube horadrique. Vous n’êtes pas sans savoir que l’ajout d’un affixe (par exemple) se fait de manière totalement aléatoire. Ainsi, pour tenter de faire correspondre les affixes entre eux, il est souvent plus prudent d’utiliser un prisme.

Vous serez en mesure d’en obtenir dans les coffres du Plan de guerre que peuvent vous fournir l’Arbre des Murmures.