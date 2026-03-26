Cthulhu: The Cosmic Abyss, ce thriller narratif qui vous poussera à la folie, présente ses mécaniques

Une investigation qui mènera à la folie

2053. Un futur où les ressources deviennent une denrée rare et où les phénomènes catastrophiques s’intensifient. Cthulhu: The Cosmic Abyss nous fera suivre l’histoire d’un enquêteur qui aura pour mission d’explorer une étrange cité en compagnie de KEY, une assistante IA. Il faudra alors investiguer sur cet endroit et mettre en lumière les secrets de cette cité en analysant des indices et en résolvant divers puzzles.

Sauf que, Lovecraft oblige, la folie n’est pas bien loin, et chaque action ou décision peut accroître le niveau de corruption, plongeant peu à peu Noah dans la tourmente, ce qui influencera le déroulement et l’issue de l’enquête. Tout cela est expliqué dans cette nouvelle bande-annonce, qui vous propose de faire le tour du propriétaire pour en savoir plus sur l’histoire, les mécaniques et le concept du jeu.

Un titre prometteur, comme l’atteste notre première prise en main (et que l’on vous invite à lire pour en savoir plus), et qui sortira dans quelques semaines. Cthulhu: The Cosmic Abyss est attendu pour le 16 avril 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.