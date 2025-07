Cronos: The New Dawn sortira le 5 septembre et annonce une version Nintendo Switch 2

La rentrée sera glaciale

Ces derniers jours, la communication s’était accélérée autour de Cronos: The New Dawn. En plus d’avoir été approché par quelques médias pour des previews (globalement positives), le titre a multiplié les séquences de gameplay et notamment une trentaine de minutes qui reflétaient le début de l’aventure (que vous pouvez revoir plus bas). Il était presque logique qu’une date de sortie tombe, même si on ne s’attendait pas à une arrivée aussi proche.

Et on ne s’attendait pas non plus à une officialisation sur la nouvelle console de Nintendo aussitôt. Pourtant, quand on a compris que c’était lui qui passait pendant le Direct du jour, on a rapidement compris pourquoi : la Bloober Team proposera bien une version Switch 2 pour son jeu d’horreur. L’occasion aussi d’apercevoir une nouvelle bande-annonce qui dégage toujours une aura qui donne envie de s’y plonger.

Cronos: The New Dawn sortira le 5 septembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series et donc, sur Nintendo Switch 2. Le jeu sera vendu au tarif de 59.99€ pour son édition de base et 69.99€ pour la Deluxe, regroupant un accès anticipé de 48 heures, la bande-son et l’artbook en numérique et quelques bonus en jeu. Une édition physique PS5 a été confirmée et sera distribuée par Skybound Games. Les précommandes ne devraient pas tarder.