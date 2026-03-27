Crimson Desert : Version Switch 2 à l’étude, critiques sur l’histoire, DLC payant, multijoueur… le PDG de Pearl Abyss fait le point

Quid d’un portage Switch 2 de Crimson Desert ?

Depuis sa sortie, Crimson Desert a déjà dépassé les 5 millions d’exemplaires, et son PDG espère maintenant pouvoir annoncer rapidement avoir passé le cap des 5 millions de jeux vendus, ce qui devrait arriver sans doute très vite étant donné la popularité du jeu. Pour que le titre puisse se vendre sur la durée, Pearl Abyss réaffirme son envie de continuer à patcher Crimson Desert avec des mises à jour gratuites, qui sont aujourd’hui la priorité par rapport à des DLC payants. Il n’écarte pas ces derniers, mais ce n’est actuellement pas la priorité.

L’une des solutions pour vendre encore plus d’exemplaires serait de produire une version Switch 2 du jeu, même si les limitations de la console seraient un problème. Là encore, Heo Jin-young n’écarte rien, et indique que le studio enquête sur ce potentiel portage avec une partie recherche et développement qui se concentre dessus. Rien n’est gagné donc, mais tout espoir n’est pas définitivement enterré. Contrairement à une partie multijoueur, qui semble un peu plus difficile à réaliser pour le studio. Si cette fonctionnalité était elle aussi à l’étude, le PDG déclare que cela a été abandonné à cause des limitations techniques des consoles actuelles :

« L’équipe de développement a bien tenté d’implémenter un mode multijoueur en interne, mais compte tenu des limitations hardware actuelles, des sacrifices graphiques évidents sont nécessaires. Elle a donc conclu qu’il était difficile d’intégrer cela pour le moment. »

Cette interview est aussi revenue sur les critiques qui ont pu être faites concernant Crimson Desert à sa sortie, notamment sur son scénario pour le moins inintéressant. À ce sujet, Heo Jin-young veut bien admettre que cela n’était pas à niveau :

« Nous comprenons en partie la déception des utilisateurs concernant l’histoire. Nous aurions aimé faire mieux. L’équipe a tenté de combler les lacunes dans le temps imparti, mais nous nous sommes finalement concentrés sur l’amélioration du gameplay, qui est notre point fort. »

Il est également revenu sur les pics de difficulté qui peuvent décourager une partie du public en début d’aventure, et indique que les patchs viennent corriger cela, tout en comptant sur l’entraide de la communauté pour que chacun parvienne à bout des défis proposés dans le jeu grâce aux bons conseils (n’hésitez d’ailleurs pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert). Enfin, il se dit favorable au support des mods dans le jeu, mais déclare que l’équipe doit encore travailler sur le moteur pour cela, et rien n’est encore dans les plans.

Crimson Desert est actuellement disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.