Crimson Desert : Une nouvelle vidéo s’attarde sur toutes les activités à faire au sein de Pywel, et il y en a un paquet

Reconstruisez un campement pour accueillir vos anciens compagnons

Dans cette nouvelle vidéo, on en apprend un peu plus sur les activités annexes proposées par Crimson Desert, du moins celles qui ne sont pas forcément reliées à la montée en puissance de Kliff. On remarque alors qu’il faudra s’occuper du camp des Crinières grises en le retapant de A à Z, ce qui signifie que du housing sera présent, au même titre qu’une petite ferme à gérer pour y récolter de la nourriture (qui sert à se soigner en plein combat). Plus votre camp sera grand, plus vous aurez d’alliés, que vous pourrez ensuite envoyer en mission ou à l’assaut d’une forteresse pendant que vous vagabondez ailleurs.

La vidéo met aussi l’accent sur la vie un peu plus « urbaine », où il faudra faire attention à agir selon les règles locales. Un système de prime sera mis en place si vous enfreignez la loi, ce qui conduira les gardes à vous traquer et à vous jjeteren prison. Si vous vous comportez bien, vous aurez accès à toute une tonne de mini-jeux, allant de la course de chevaux au bras de fer en passant par de la lutte. Bref, a priori, il y aura toujours quelque chose à faire sur le continent de Pywel.

Crimson Desert sera disponible dès le 19 mars sur PC, PS5 et Xbox Series.