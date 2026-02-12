Crimson Desert : Une nouvelle vidéo s’attarde sur toutes les activités à faire au sein de Pywel, et il y en a un paquet
Rédigé par Jordan
Plus on en découvre sur Crimson Desert, plus il est difficile de ne pas qualifier le jeu de Pearl Abyss de gigantesque fourre-tout. Un pot-pourri dont la qualité reste encore à déterminer, mais Pearl Abyss s’efforce en tout cas de nous présenter son titre en long et en large pour que l’on saisisse bien à quel point il sera riche. C’est avec une troisième et dernière vidéo « deep dive » que le studio nous montre comment il faudra gérer la petite routine de Kliff lorsqu’il ne partira pas chasser du gros dragon ou parcourir les cieux à la recherche de donjons mystiques.
Reconstruisez un campement pour accueillir vos anciens compagnons
Dans cette nouvelle vidéo, on en apprend un peu plus sur les activités annexes proposées par Crimson Desert, du moins celles qui ne sont pas forcément reliées à la montée en puissance de Kliff. On remarque alors qu’il faudra s’occuper du camp des Crinières grises en le retapant de A à Z, ce qui signifie que du housing sera présent, au même titre qu’une petite ferme à gérer pour y récolter de la nourriture (qui sert à se soigner en plein combat). Plus votre camp sera grand, plus vous aurez d’alliés, que vous pourrez ensuite envoyer en mission ou à l’assaut d’une forteresse pendant que vous vagabondez ailleurs.
La vidéo met aussi l’accent sur la vie un peu plus « urbaine », où il faudra faire attention à agir selon les règles locales. Un système de prime sera mis en place si vous enfreignez la loi, ce qui conduira les gardes à vous traquer et à vous jjeteren prison. Si vous vous comportez bien, vous aurez accès à toute une tonne de mini-jeux, allant de la course de chevaux au bras de fer en passant par de la lutte. Bref, a priori, il y aura toujours quelque chose à faire sur le continent de Pywel.
Crimson Desert sera disponible dès le 19 mars sur PC, PS5 et Xbox Series.
