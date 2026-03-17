Crimson Desert montre enfin du gameplay sur sa version PS5 de base, qui devrait rassurer une partie du public
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Rédigé par Jordan
Le silence autour de la version console de Crimson Desert permettait de tirer quelques parallèles avec le cas Cyberpunk 2077. Non pas que le public souhaite revivre une telle expérience, mais depuis, il a appris à être méfiant. Et si Pearl Abyss a bien voulu dévoiler la version PS5 Pro du jeu chez Digital Foundry, la version PS5 (et Xbox Series X) n’apparaissait nulle part, de quoi renforcer le scepticisme ambiant. Deux jours avant la sortie du jeu, la voici enfin.
Beaucoup de bruit pour rien ?
Après la version PS5 Pro, voici la version PS5 de Crimson Desert. C’est durant l’émission japonaise Play! Play! Play! de PlayStation que l’on a pu voir le tout tourner durant presque 20 minutes, le temps de se faire une idée du résultat sur la console désormais vieille de plus de 5 ans.
L’occasion de rassurer une partie du public qui peut désormais constater que l’on évite a priori la même situation que le jeu de CD Projekt Red, avec une version PS5 qui semble effectivement tourner correctement malgré d’évidentes concessions graphiques par rapport à la version PC que l’on a eu l’habitude de voir dans les différentes vidéos du jeu. On pourra tout de même se demander pourquoi le studio a évité de montrer cette version pendant tout ce temps. Restera malgré tout à voir cela de nous-mêmes manettes en mains.
Crimson Desert sera disponible dès le 19 mars prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Notre test complet sera disponible dans la semaine, si vous souhaitez en apprendre davantage sur le jeu.
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Date de sortie : 19/03/2026