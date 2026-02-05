Crimson Desert met en lumière son système de combat dans une nouvelle vidéo

Le festival des prises de catch

L’une des choses que l’on pouvait reprocher à Crimson Desert lors de chacun de nos aperçus était sa complexité de prise en main, avec la sensation qu’une manette ne possédait pas assez de touches pour ce que le jeu voulait offrir. Un sentiment exacerbé lors des combats, c’est pourquoi Pearl Abyss a besoin de rassurer sur ce sujet.

Dans cette nouvelle vidéo, le studio nous montre les bases de son système avec un Kliff capable de se battre avec beaucoup d’armes différentes, même sur sa monture (vivante ou mécanique), quand il n’est pas occupé à combattre ses ennemis rien qu’à la force de ses poings. Même chose pour les deux autres personnages jouables, qui combattront différemment.

Un système de sorts élémentaires vient ajouter encore un peu plus de variété à l’ensemble pour geler, brûler ou électrocuter vos adversaires. Tout cela est très impressionnant à regarder, surtout avec un personnage aussi mobile. Encore faut-il que cela soit agréable à jouer, ce qui est une autre question.

Cette vidéo nous en montre aussi enfin un peu plus sur le système de progression. Kliff partira de zéro au début de l’aventure, et il devra récupérer des artéfacts de l’Abysse pour monter en puissance. Ces objets se cachent derrière des donjons, des quêtes ou de formidables boss à abattre. On voit aussi que certaines compétences pourront être apprises en observant le monde et les ennemis.

Crimson Desert sera disponible à partir du 19 mars 2026 sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series.