Crimson Desert : Le monde ouvert du jeu s’illustre dans une grosse vidéo de présentation

D’autres personnages jouables sont au programme

On commence donc par en savoir un peu plus sur notre protagoniste, Kliff, dont l’histoire débutera sur ces îles célestes qui flottent un peu partout au-dessus du continent de Pywel.

Kliff est décrit comme un guerrier expérimenté qui appartient au groupe de Crinières Grises, qui sont en quelque sorte les bons samaritains de la zone de Pailune. Très attaché à ses compagnons, qu’il considère comme sa famille, notre héros va se retrouver séparé d’eux alors que la paix de son foyer est menacée par les Ours Noirs, une autre faction. Vous partirez à la recherche des survivants pour reformer votre groupe, tout en réglant divers problèmes au sein de Pywel. Notamment celui des Abysses, dont les forces commencent peu à peu à envahir le monde.

Mais Kliff ne sera en réalité pas le seul personnage jouable. Vous pourrez prendre le contrôle de deux autres personnages (visiblement deux membres des Crinières Grises) pour naviguer dans ce monde en dehors des quêtes principales. Chacun des personnages aura son propre style de combat, et ce sera à vous de choisir qui contrôler pour effectuer diverses activités ou quêtes annexes.

Pywel sera divisée en cinq régions, à savoir :

Hernand : Une zone de départ montagneuse avec des rivières

Pailune : La zone la plus au nord, qui est le foyer des Criières Grises

Déméniss : Le centre du continent, là où se joue le destin de la nation

Délésyie : Une région où la science et la technologie sont très importantes

Désert pourpre : Une vaste étendue sauvage

Cette vidéo nous donne ici un aperçu de la map du titre, qui donne des informations sur les quêtes liées aux différentes factions. Certaines de ces factions vous seront hostiles, et il faudra les déloger de leurs camps pour rendre la région plus sûre pour le reste des habitants. Ce mode pourra être exploré via divers moyens de locomotion, en passant du classique cheval au plus surprenant robot, en passant par un dragon.

Crimson Desert sera disponible à partir du 19 mars 2026 sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series.