Crimson Desert, le jeu hyper ambitieux de Pearl Abyss, diffuse son trailer de lancement épique

Un titre qui parait toujours aussi gigantesque

Depuis plus de cinq ans et son passage de MMO à jeu solo, Crimson Desert en a eu des occasions de se montrer. Tant et si bien qu’on ne sait même plus ce sur quoi le jeu d’action aventure se concentre particulièrement. Un florilège de systèmes de gameplay, de montures ou encore de technologies à nouveau étalé dans une vidéo de moins de deux minutes. Presque un clignement d’œil à l’échelle du bestiau.

Pièges mortels, secrets, puzzles, combats, exploration, grappin, chevauchée de dragon, course aérienne en passant dans des anneaux, pouvoirs surnaturels, Crimson Desert joue sur tellement de tableaux qu’on se demande bien comment tout cela va s’avérer digeste. En revanche, il s’agira d’un événement historique si l’expérience qui en découle est une réussite.

Une inquiétude toujours autant mêlée aux performances techniques du jeu sur console qui, même si elles ont fait l’objet d’une communication officielle théorique, restent une inconnue concrète dans l’équation finale d’un projet dont l’ambition démesurée pourrait bien l’amener à se brûler les ailes en plein vol.

C’est donc à la fois un mélange d’excitation et de réserve qui anime une bonne partie du public en attendant la sortie de Crimson Desert le 19 mars 2026 sur PC (via Steam), PS5 et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, nous avons préparé une FAQ à consulter dès maintenant.