Crimson Desert, le jeu hyper ambitieux de Pearl Abyss, diffuse son trailer de lancement épique
Publié le :
Rédigé par Alexis
Après de longs mois — de longues années — d’attente, Crimson Desert est enfin à portée de main. Non pas que tous les voyants soient forcément au vert, mais le jeu d’action aventure le plus ambitieux de la décennie, pour ne pas dire plus, va enfin passer le plus définitif des tests : celui de l’accueil de la presse et du public. Il est donc toujours bon pour un titre sur le point de sortir de continuer sa communication en lâchant un trailer de lancement, et le bébé de Pearl Abyss ne déroge pas à la règle.
Un titre qui parait toujours aussi gigantesque
Depuis plus de cinq ans et son passage de MMO à jeu solo, Crimson Desert en a eu des occasions de se montrer. Tant et si bien qu’on ne sait même plus ce sur quoi le jeu d’action aventure se concentre particulièrement. Un florilège de systèmes de gameplay, de montures ou encore de technologies à nouveau étalé dans une vidéo de moins de deux minutes. Presque un clignement d’œil à l’échelle du bestiau.
Pièges mortels, secrets, puzzles, combats, exploration, grappin, chevauchée de dragon, course aérienne en passant dans des anneaux, pouvoirs surnaturels, Crimson Desert joue sur tellement de tableaux qu’on se demande bien comment tout cela va s’avérer digeste. En revanche, il s’agira d’un événement historique si l’expérience qui en découle est une réussite.
Une inquiétude toujours autant mêlée aux performances techniques du jeu sur console qui, même si elles ont fait l’objet d’une communication officielle théorique, restent une inconnue concrète dans l’équation finale d’un projet dont l’ambition démesurée pourrait bien l’amener à se brûler les ailes en plein vol.
C’est donc à la fois un mélange d’excitation et de réserve qui anime une bonne partie du public en attendant la sortie de Crimson Desert le 19 mars 2026 sur PC (via Steam), PS5 et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, nous avons préparé une FAQ à consulter dès maintenant.
Date de sortie : 19/03/2026