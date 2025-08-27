Crimson Desert aura bien droit à une édition physique, et c’est Plaion qui s’en chargera

Quid d’une version collector ?

Crimson Desert est si ambitieux qui ne nous viendrait pas à l’esprit de voir le titre uniquement sortir dans un format numérique. Pourtant, puisque c’est Pearl Abyss qui s’auto-édite, aucun distributeur n’était à l’horizon et la situation autour de la version physique du jeu n’avait pas été clarifiée. C’est finalement chose faite avec Plaion (Koch Media pour les plus vieux), qui se trouve être le partenaire de Pearl Abyss dans la distribution de Crimson Desert, et ce dans le monde entier :

« Plaion est ravi d’annoncer son partenariat de distribution avec Pearl Abyss pour le lancement prochain de sa nouvelle licence tant attendue, Crimson Desert. Dans le cadre de cette collaboration, Plaion s’occupera de la distribution physique mondiale du titre, en s’appuyant sur son vaste réseau international et ses équipes locales expérimentées. »

Cette édition physique n’a pas encore été dévoilée, tout comme son prix. On peut néanmoins s’attendre à ce que les choses bougent vite d’une qu’une date précise tombera, et on se pose maintenant la question de savoir si une édition collector sera proposée dans la foulée grâce à ce partenariat.

Crimson Desert sortira durant le début d’année 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.