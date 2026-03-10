Comment dupliquer des objets dans Pokémon Pokopia

Le système d’habitats requiert un grand nombre d’objets si vous souhaitez compléter votre Pokédex. Cela inclut des meubles, des décorations, des plantes et divers objets. Malheureusement, il n’est pas possible d’obtenir tout ce que vous voulez uniquement via le craft ou en fouillant les ruines.

Pokémon Pokopia propose une telle quantité d’objets qu’il faudrait énormément de temps pour obtenir toutes les recettes de fabrication. Heureusement, grâce au Centre Pokémon, il est possible d’obtenir presque n’importe quel objet grâce à l’imprimante 3D. Celle-ci se trouve à gauche à l’intérieur de tous les Centres Pokémon reconstruits.

Pour utiliser cette méthode, vous aurez d’abord besoin d’une photo de l’objet souhaité. N’oubliez pas d’appuyer sur la touche Y lorsque l’appareil photo est actif, afin d’enregistrer l’image dans l’album dédié. Le nom de l’objet apparaît dans l’objectif, ce qui permet d’éviter toute erreur. Une fois la photo prise, utilisez l’imprimante 3D pour obtenir un ou plusieurs exemplaires de l’objet en échange d’un lingot de Pokémétal rare. C’est d’ailleurs l’utilité principale de ce minerai.

Comment prendre facilement des photos d’objets rares ?

Vous vous demandez peut-être où trouver tous ces objets. Peu de temps après la sortie du jeu, les développeurs ont mis leur propre île à disposition des joueurs. Grâce aux lunettes étranges, il suffit d’entrer le code suivant pour visiter librement leur île et prendre toutes les photos que vous souhaitez : PXQC G03S

Comme les développeurs ont voulu montrer un grand nombre de possibilités de création, la majorité des objets du jeu y sont présents. Attention toutefois car l’album photo est limité en nombre de clichés. Il faudra donc parfois supprimer certaines photos au fur et à mesure, en faisant quelques allers-retours si nécessaire.