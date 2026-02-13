Control: Resonant : Une première vidéo de gameplay montrant les pouvoirs surnaturels de Dylan

Le contrôle des resonants

Contrairement au premier Control, ce Control: Resonant va faire les choses plus ou moins différemment dans l’approche. Comme le montre cette vidéo de gameplay, nous aurons d’abord Dylan, à la recherche de sa soeur Jesse Faden qui sera en possession de son arme métamorphe, l’Aberration. On peut voir que notre héros pourra la transformer comme bon lui semble, cette dernière pouvant se matérialiser en marteau, en lame voire en faucille ou en poings. Visiblement, cette trousse à outils pratique pourra s’agrandir au fil de la progression.

Dylan aura aussi à disposition un système de personnalisation, lui donnant la possibilité de se spécialiser sur ses techniques préférés. De quoi laisser aux joueurs l’embarras du choix, et sachez que les lois de la gravité seront à nouveau bafouées sur cette suite. Dylan pourra progresser de manière désordonnée à travers les décors, pouvant par exemple incliner un bâtiment afin qu’il fasse office de pont vertical. Le level-design a l’air en tout cas encore plus fou comme le gameplay, qui sera une nouvelle fois de l’action RPG pur et dur.

La production de Remedy va aussi nous promettre pas mal d’activités secondaires à effectuer sur les diverses zones que l’on va parcourir, dans une réalité qui semble bel et bien déchirée à tout-va par des forces paranormales. Le soft nous a enfin permis d’avoir un aperçu des resonants, qui feront office de boss et qui pourront permettre à Dylan de développer son arsenal surnaturel, une fois terrassés.

Le jeu donne furieusement envie, et rendez-vous en 2026 pour la sortie de Control: Resonant sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.