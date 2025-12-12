Control: Resonant est officialisé par Remedy, la suite de la licence se dévoile et s’annonce pour 2026

Une Faden peut en cacher un autre

La confirmation n’aura pas tardé. Deux semaines après l’annonce du dépôt de marque Control: Resonant, le deuxième opus de la licence de Remedy Entertainment s’est montré pour la première fois. Et si nous avons pu incarner Jesse Faden dans le premier Control, alors à la recherche de son frère Dylan, c’est justement l’histoire de ce dernier que nous allons découvrir cette fois-ci.

Tandis qu’il était confiné pendant plusieurs années, le frangin se retrouve dans un Manhattan complètement retourné par la menace surnaturelle qui a déjà pu sévir dans le Bureau Fédéral. Et si Jesse se battait notamment grâce à un pistolet, Dylan devrait opter plutôt pour du corps à corps viscéral, avec son arme Aberrant, capable de prendre plusieurs formes.

Nous l’accompagnerons durant sa quête visant à remettre un peu d’ordre tout en cherchant à retrouver sa sœur, toujours dans une armature action-RPG avec pas mal de possibilités de gameplay au menu, que ce soit au niveau des pouvoirs de notre héros ou des armes qu’il pourra porter. Point important avancé par Mikael Kasurinen, codirecteur créatif sur le jeu, il n’y a pas besoin d’avoir joué au premier Control pour lancer cette suite.

Peut-être serez-vous quand même tentés de rattraper l’aventure de Jesse Faden avant la sortie de Control: Resonant, prévu en 2026 sur PC (via Steam et Epic), PS5 et Xbox Series.