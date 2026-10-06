Config minimale, recommandée, ultra : ce que ces étiquettes signifient vraiment

Ce que couvre réellement une configuration recommandée

Une cible chiffrée, jamais une promesse de confort

Les éditeurs indiquent désormais une résolution et un nombre d’images par seconde pour chaque palier. Le schéma est devenu courant : la configuration minimale vise le 1080p à 30 images par seconde, la recommandée le 1080p à 60, et il faut atteindre le palier ultra pour espérer du 1440p à 60. « Recommandée » ne signifie donc pas « réglages élevés », mais « 1080p, 60 images par seconde, qualité moyenne à haute ».

C’est pour cette raison qu’une machine se choisit en fonction de la résolution et du taux de rafraîchissement de votre écran, et non du palier affiché par le jeu que vous convoitez. Les PC gaming assemblés par Infomax Paris sont d’ailleurs présentés selon cette logique de cible d’affichage.

L’upscaling fait désormais partie de l’équation

Les lignes consacrées au ray tracing ou au path tracing supposent presque toujours DLSS, FSR ou XeSS activés, et parfois la génération d’images. Autrement dit, la performance native n’est plus mesurée. Si vous jouez sans upscaling, retirez mentalement 30 à 40 % aux chiffres annoncés. La contrepartie est qu’une carte prenant en charge les versions les plus avancées de ces technologies vieillira mieux qu’un modèle légèrement plus puissant mais privé d’elles.

Les écarts que le tableau ne montre pas

La mémoire vidéo, plafond invisible

Une carte graphique peut figurer au bon niveau de performance tout en manquant de VRAM. En 1440p avec textures élevées, les moteurs qui exploitent l’éclairage dynamique et la géométrie virtualisée allouent couramment 10 à 13 Go. Sur un modèle limité à 8 Go, la moyenne tient encore, mais les 1 % low s’effondrent : c’est le micro-stutter caractéristique, bien plus gênant à l’usage qu’une baisse de dix images par seconde. Vérifiez donc toujours la quantité de mémoire vidéo, pas seulement le nom du modèle, car une même référence existe parfois en deux versions.

Le processeur décide de la stabilité

Les tableaux listent le processeur nécessaire à la moyenne, pas à la régularité. En monde ouvert, en simulation ou en multijoueur chargé, c’est lui qui encaisse l’intelligence artificielle, la physique et le streaming du monde. Un processeur sous-dimensionné produit des chutes brutales que la carte graphique ne rattrapera jamais.

Raisonner en cible d’affichage

Trois profils, trois arbitrages

1080p à 144 Hz et plus , compétitif : priorité au processeur, la carte graphique n’est pas le facteur limitant.

, compétitif : priorité au processeur, la carte graphique n’est pas le facteur limitant. 1440p à 60-120 Hz : priorité à la carte graphique, avec 12 à 16 Go de mémoire vidéo.

: priorité à la carte graphique, avec 12 à 16 Go de mémoire vidéo. 4K : carte graphique haut de gamme, 16 Go de VRAM, et upscaling assumé dès le départ.

Où placer l’argent, dans l’ordre

Carte graphique d’abord, puis processeur, puis 32 Go de mémoire vive, puis SSD NVMe. L’alimentation ferme la marche mais ne se néglige pas : les pics de consommation transitoires des cartes graphiques dépassent largement leur puissance moyenne annoncée, et une alimentation juste provoque des extinctions sous charge que l’on attribue à tort à la carte graphique. Prévoyez 150 à 200 W de marge au-dessus du besoin théorique.

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