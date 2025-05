Où trouver des Lumicolors à l’infini

Les Lumicolors sont très nombreux dans Clair Obscur: Expedition 33. Disséminés un peu partout dans les niveaux et sur le Continent, obtenus en battant des ennemis spéciaux, comme les Pétanks, ou achetés chez les marchand, on en obtient plusieurs centaines au cours du jeu.

Toutefois, arrivé au endgame et face aux plus grands challenges du jeu, si l’on veut devenir particulièrement puissant il va falloir en engranger une belle quantité supplémentaire. Il existe un niveau parfait pour obtenir des Lumicolors à l’infini, et il s’agit des Esquisses de Renoir, zone la plus relevée du jeu.

Plus précisément, c’est vers la fin de la zone que le spot de farm est idéal. Juste avant d’atteindre le drapeau du point de repos Arbre doré, deux groupes d’ennemis doivent attirer votre attention. Tout près du drapeau, nous avons un premier duo composé d’un Contorsionniste et d’une Création, et quelques mètres en arrière, il y a un autre duo constitué cette fois de deux Créations.

La méthode pour farmer les Lumicolors

Au passage, les Névrons Créations sont ces espèces de créatures à quatre pattes et qui portent un trou noir. L’idée est donc de gagner les deux combats comportant ces ennemis-là puis de se reposer au point de repos « Arbre doré » pour recharger la zone et faire réapparaître les ennemis. Et ainsi de suite. Vous récupérerez ainsi 4 Lumicolors à chaque cycle, soit deux par combat.

Au départ du farm, et selon votre niveau et vos points de luminas, il peut être plus ou moins rapide de gagner les combats. Mais plus vous farmerez de Lumicolors, plus vous aurez de points de luminas, et un moment donné les combats ne dureront que quelques secondes. En effet, avec suffisamment de luminas centrés sur le boost d’attaque, les marques et autres brûlures, vous pourrez gagner les combats dès le premier tour, et rendre le farm hyper rentable.

L’important est d’avoir un héros qui sera désigné pour infliger des dégâts avec une technique qui touche tous les adversaires, tandis que les deux autres partenaires se sacrifieront d’entrée de jeu pour lui préparer le terrain au mieux. De notre côté, nous avons utilisé Monoco pour infliger des dégâts, avec sa capacité Néant de Création, justement récupérée en battant le Névron du même nom.

Voici un exemple de pictos et de luminas parfaits pour écourter les combats, même s’il est possible de modifier à sa sauce et selon le nombre de points de lumina disponibles :

Pour le personnage qui attaque : Hardiesse Initiative améliorée Canon de verre Immaculé (Tricheur) Loup Solitaire Dernier rempart critique Dernier rempart accélérant Pleine puissance Affinité brûlante Altéré Affinité inversée Bouclier basique Bouclier surpuissant Boucliers affinés Energie maîtrisée Energie – Départ I/Energie – Départ II/Energie – Départ III/Energie – Départ IV Energie – Tour Surpuissance immédiate Surpuissance améliorée

Pour les deux personnages qui se sacrifient Mort subite Mort préservante Mort fracturante Mort brûlante Mort énergisante



Pour d’autres astuces et guides sur le jeu, vous pouvez consulter notre guide complet de Clair Obscur: Expedition 33.