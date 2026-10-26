Commandants Call of Duty DMZ : où trouver les boss de Modern Warfare 4 ?

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Vous êtes à la recherche de tous les boss (commandants) de Call of Duty DMZ de Modern Warfare 4, mais vous peinez à tous les trouver pour compléter les défis liés à ces derniers ? Sachez que vous êtes tombé sur la bonne adresse, puisque dans ce guide dédié, on vous dévoile leurs emplacements.

Source : Activision

Où trouver tous les commandants de Call of Duty DMZ de Modern Warfare 4 ?

À l’heure où nous écrivons ces lignes, il n’y a que trois commandants disponibles dans Call of Duty DMZ de Modern Warfare 4. Ces adversaires sont vraiment différents des lieutenants par leur robustesse et les récompenses légendaires qu’ils peuvent donner.

Contrairement aux points d’intérêt, les lieutenants et les commandants n’apparaissent pas d’emblée sur votre carte. C’est pour cette raison qu’il peut s’avérer compliqué de les rencontrer lors des premiers pas dans Call of Duty DMZ. Pour espérer capter leur signal et localiser précisément leur position, vous devez d’abord pénétrer dans leur secteur. C’est justement la raison pour laquelle nous avons répertorié l’intégralité de leurs zones d’apparition ci-dessous.

Call-of-duty-dmz-colossus
Source : ActuGaming
  • Colossus se trouve bien souvent au Village de Cheongu, à Songdo Wharf ou encore à Chang-san Air Base notamment dans le cadre de l’opération Citadelle de fer.
  • Le Maraudeur de la mort est un adversaire volant, un hélicoptère plus exactement, qui survole généralement la zone du Nurigo Mall ou le Quartier général DBN.
  • Le Tank est simple à localiser, mais le trouver est plus compliqué puisqu’il tourne dans la carte par le biais des routes principales. Il faut un peu de chance pour le croiser.

À quoi servent les commandants dans Call of Duty DMZ ?

Les commandants sont utiles pour obtenir des matériaux spécifiques pour améliorer votre base ou créer des ressources spéciales dans l’imprimante 3D. Par exemple, Colossus aura une chance de faire tomber du composite militaire nécessaire pour améliorer l’imprimante 3D au niveau 2.

Sans ces adversaires, vous n’aurez aucune chance de progresser efficacement dans le mode DMZ. C’est pour cette raison que l’affrontement avec ces adversaires est essentiel pour parvenir à améliorer votre base jusqu’au maximum.

Call-of-duty-dmz-colossus-1
Source : ActuGaming

Et c’est tout ce que vous devez savoir sur les commandants dans Call of Duty DMZ de Modern Warfare 4. Si vous avez d’autres questions concernant ce mode de jeu bien précis, sachez que notre rubrique Guides saura sans doute vous aider avec quelques astuces. Sinon, si vous êtes bien plus intéressé par les informations sur la franchise, n’hésitez pas à consulter notre rubrique Actualités qui saura vous tenir au courant des dernières grosses informations qui concernent Call of Duty: Modern Warfare 4.

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Call of Duty Modern Warfare 4
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