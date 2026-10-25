Colossus Call of Duty DMZ : où trouver ce commandant/boss dans Modern Warfare 4 ?

Où trouver le commandant Colossus dans Call of Duty DMZ ?

Le mastodonte n’apparaît pas n’importe où dans Call of Duty DMZ, mais il pivote entre plusieurs points stratégiques de la carte selon les parties. Vous aurez une chance de le croiser dans le Village de Cheongu au nord, du côté de Songdo Wharf à l’ouest, ou encore à la Chang-san Air Base dans le cadre de l’opération Citadelle de fer. Gardez en tête qu’il n’apparaît qu’à un seul de ces endroits par session. Si la zone est vide, c’est qu’il se cache ailleurs… ou qu’une escouade adverse a été plus rapide que vous.

Cela dit, il est possible de le voir apparaître de façon totalement inopinée dans certains coins susmentionnés. Ainsi, il y a peut-être une chance pour qu’il réapparaisse si ce dernier a été éliminé.

Source : ActuGaming

D’ailleurs, il s’avère inutile de fouiller chaque recoin à l’aveugle : dès que vous vous trouvez dans le même secteur que lui, un signal radio est émis si vous vous trouvez dans la bonne zone d’opération. Ouvrez simplement votre carte tactique pour repérer sa position exacte et marquez-le pour suivre ses déplacements en temps réel.

Pourquoi éliminer le commandant Colossus est important dans Call of Duty DMZ ?

Le composite militaire, dans Call of Duty DMZ, est une ressource légendaire assez rare qui ne peut s’obtenir que d’une seule manière : en éliminant Colossus.

Le boss se présente sous la forme d’un mastodonte lourdement armé. Muni de sa mitrailleuse, il brisera vos plaques d’armure à une vitesse folle tout en vous vidant de votre sang en moins de deux. Autant dire qu’il faut jouer serré, utiliser le décor à profit et s’assurer d’avoir des zones à couvert pour souffler. Attention toutefois : Colossus est totalement immunisé aux explosions. Inutile donc de gaspiller vos grenades, bombes collantes ou mines de proximité. Il faudra plutôt compter sur votre environnement et des accessoires pour le déstabiliser.

Source : ActuGaming

Une fois terrassé, croisez les doigts pour que le loot tombe, car chaque élimination ne garantit pas l’obtention du précieux composite militaire du premier coup.

Vous savez maintenant tout sur Colossus dans Call of Duty DMZ ! Si vous avez d’autres questions concernant ce mode de jeu précis de Modern Warfare 4, sachez que notre rubrique Guides pourra vous venir en aide. Sinon, si vous souhaitez simplement rester informé des dernières grandes nouvelles de la franchise, sachez que notre rubrique Actualités saura vous être utile !