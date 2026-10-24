Méta Call of Duty Modern Warfare 4 : quelles sont les meilleures armes post-lancement ?

C’est quoi la méta dans Call of Duty: Modern Warfare 4 ?

Avant de vous délivrer les meilleures armes de Call of Duty: Modern Warfare 4, laissez-nous vous expliquer ce qu’est la méta des armes.

La qualité d’une arme ne va pas simplement dépendre de la puissance de feu, mais aussi d’un joyeux mélange de statistiques qui va comprendre le recul de l’arme, donc son contrôle, la vitesse des balles, ainsi que la cadence de tir, la précision en visée, autant au viseur qu’au jugé, à l’instar de la liberté de déplacement de notre opérateur une fois l’arme en main.

Source : Activision

Aucune arme ne peut être parfaite, ainsi, les accessoires entrent rapidement en ligne de compte, cependant personne ne souhaite passer plusieurs heures à monter une arme qui requiert un niveau trop élevé pour enfin “profiter” de bons accessoires. Par conséquent, le choix de la méta se justifie par tout un ensemble de paramètres, de compromis et de coût.

Cela dit, la méta peut très bien être installée, mais tout dépendra aussi de l’affinité avec le joueur. En effet, une arme jugée excellente peut ne pas convenir à certaines personnes qui brilleront bien plus avec des armes jugées bien moins intéressantes par la doxa. Call of Duty est toute cette dualité dans la méta et c’est pour ces plusieurs raisons qu’elle change beaucoup.

Alors, afin de vous aider à faire votre choix, retrouvez ci-dessous toutes les armes jugées méta dans Call of Duty: Modern Warfare 4, du moins pour le post-lancement du jeu. Car, oui, les mises à jour vont rapidement arriver et venir bouleverser toutes les tendances très rapidement.

Quelles sont les meilleures armes de Call of Duty: Modern Warfare 4 ?

Maintenant que vous êtes avertis et totalement aux faits de ce qu’est la méta dans Call of Duty: Modern Warfare 4, attardons-nous dorénavant sur la liste des meilleures armes par catégorie.

HAN 86

Source : ActuGaming

En post-lancement, le fusil d’assaut HAN 86 s’impose comme étant l’une des armes les plus polyvalentes et fiables du jeu. Le HAN 86 s’adapte à différent style de jeu et profite d’un excellent équilibre en matière de statistiques. Entre maniabilité et puissance de feu, vous avez là une excellente arme pour constituer une classe qui collera avec vos goûts.

ISO NIGHTSHADE

Source : ActuGaming

La mitraillette ISO NIGHTSHADE est idéale pour le style de jeu “Run & Gun”. Elle offre une grande mobilité et une cadence de tir infernale qui saura faire son effet en combat rapproché.

Mosin-Nagant

Source : ActuGaming

S’il y a bien un fusil tactique à ajouter à son arsenal, c’est bien le Mosin-Nagant. Il s’adresse aux joueurs qui préfèrent jouer un peu plus en retrait, car il excelle à longue et moyenne portée grâce à sa puissance de feu massive. Rangez les snipers encombrants, car le Mosin-Nagant est la meilleure alternative que vous pouvez avoir pour conserver la précision et gagner en mobilité.

REZI 12

Source : ActuGaming

Inutile de chercher midi à quatorze heures : le REZI 12 est le roi incontesté des espaces confinés pour ce post-lancement. Ce fusil à pompe semi-automatique à cadence rapide combine une puissance d’arrêt dévastatrice avec une récupération de visée étonnamment fluide pour sa catégorie.

TYPE 73

Source : ActuGaming

Si vous êtes ce genre de personnes à aimer trimballer un poids mort sur le champ de bataille, sachez qu’en matière de mitrailleuse la TYPE 73 est la meilleure alternative. La Type 73 brille par sa capacité à tenir tête à des escouades entières grâce à sa grande puissance de feu à moyenne et longue portée.

KRAIT P68

Source : ActuGaming

Si vous souhaitez partir en Fantôme/Ninja et que les armes de poing sont votre dada, sachez que le meilleur choix pour vous est le KRAIT P68. Il propose une bonne précision et une belle maniabilité pour les combats rapprochés.

PILA

Source : ActuGaming

Enfin, si de l’équipement adverse vous embête dans le ciel, rien de mieux que le PILA. D’un titre à un autre, le PILA est toujours aussi fidèle à lui-même tant qu’il devient inutile de l’expliquer.

Et voilà pour la liste des meilleures armes de Call of Duty: Modern Warfare 4 pour le post-lancement. Cette liste est susceptible de changer au fil des mises à jour, alors n’hésitez pas à retourner la consulter ultérieurement pour rester au courant de la méta du mode multijoueur.