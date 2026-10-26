Prestige Call of Duty Modern Warfare 4 : Comment fonctionne le système de progression ?

Le Prestige dans Call of Duty Modern Warfare 4

Le système de Prestige dans Call of Duty: Modern Warfare 4 revient avec une structure repensée pour valoriser l’engagement des joueurs dès le premier jour. Fini les déblocages artificiels uniquement liés aux saisons : Modern Warfare 4 propose une progression fluide et continue. Dès l’ouverture des serveurs en ligne, vous pouvez vous lancer dans la quête du niveau maximum et arborer des distinctions uniques qui témoignent de vos exploits au combat.

Source : Activision

Comment se débloquent les prestiges dans MW4 ?

La mécanique fondamentale conserve l’ADN de la franchise. Vous serez en mesure d’activer votre premier niveau de Prestige une fois le niveau 55 de compte atteint. Activer un niveau de Prestige implique de faire un choix stratégique, car cela réinitialise une partie de votre progression :

Réinitialisation au niveau 1 de joueur.

Reverrouillage des éléments du niveau militaire : les armes, équipements et séries d’éliminations débloqués via la montée en niveau classique devront être débloqués à nouveau (à moins d’utiliser un déverrouillage permanent).

Cela dit, plusieurs éléments importants qui restent totalement acquis et qui ne seront JAMAIS réinitialisés lors du passage d’un Prestige :

Progression des armes, accessoires et camouflages : le niveau de vos armes et les accessoires débloqués sont conservés.

Armurerie et plans d’armes : vos configurations et variantes restent sauvegardées et seront prêtes dès que vous débloquerez à nouveau l’arme de base.

Progression des défis et hauts faits.

Contenu du Magasin et du Battle Pass.

Opérateurs débloqués et objets cosmétiques.

Comment se débloquent les niveaux de Maître Prestige ?

Une fois que vous aurez franchi l’ensemble des niveaux de Prestige de base (Prestige 10), vous accéderez au statut ultime : Maître Prestige.

Source : Activision

Au-delà de cette étape, la progression s’ouvre sur 1 000 niveaux supplémentaires à franchir. Ces niveaux supplémentaires permettent d’obtenir des récompenses cosmétiques exclusives, des emblèmes animés et des cartes de visite de légende attestant de votre domination sur le terrain.

Quelles sont les récompenses de Prestige dans MW4 ?

Pour récompenser l’investissement des joueurs, chaque palier de Prestige débloque du contenu exclusif dans Call of Duty: Modern Warfare 4 :

Emblèmes et Cartes de visite uniques associés à chaque rang de Prestige.

Camouflages d’armes exclusifs et variantes d’équipements.

Défis de Prestige spécifiques offrant d’importants bonus d’XP et des éléments cosmétiques additionnels.

Source : Activision

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur le système de Prestige de Call of Duty: Modern Warfare 4. Il ne change pas beaucoup des précédents opus, mais mérite quand même d’être expliqué. Si jamais vous avez d’éclairer certains sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre rubrique Guides. Sinon, si vous préférez rester informé des dernières nouveautés du jeu, allez vers la rubrique Actualités pour être aux faits des dernières infos !