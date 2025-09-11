Comment ouvrir le coffre verrouillé de la villa Pia (Mystère collégial) ? – Indiana Jones et le Cercle Ancien

Comment ouvrir le coffre verrouillé de la villa Pia (Mystère collégial) ?

Lorsque vous serez à l’intérieur de la villa Pia, avant de chercher un accès à la Chambre secrète, montez au 1er étage de la bâtisse où le « Mystère collégial » vous attend. Dans la pièce où il y a plusieurs pupitres, localisez le coffre à ouvrir et fouillez les alentours pour dénicher les Notes de journal « Lettre de Federico » et « Lettre d’Alessandro ». Comme expliqué dans le second document, la combinaison du coffre ne peut être obtenue qu’en identifiant le nombre « d’apôtres, de chérubins et de bêtes » visibles sur trois des tableaux présents dans les environs (voir images plus bas).

Concrètement, il y a 12 apôtres sur le premier, 2 chérubins sur le deuxième, et 2 bêtes sur le dernier, ce qui donne le code 1222. Entrez-le pour déverrouiller le coffre et entrer en possession de son contenu : le Livre d’aventure « Croûte dure », ainsi que les Notes de journal « Note d’Alessandro » et « Evaluation discrétionnaire ».

