Comment ouvrir le coffre verrouillé du Tibre ? – Indiana Jones et le Cercle Ancien
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par PikaDocMaster78/PikaDoc42
Indiana Jones et le Cercle Ancien est un jeu d’action et d’aventure contenant de nombreux collectibles à récupérer et d’énigmes diverses et variées à résoudre. Dans cet article, vous découvrirez comment déverrouiller le coffre du Tibre, situé sur le 1er quai des Chemises noires accessibles en jeu à Rome.
Comment ouvrir le coffre verrouillé du Tibre ?
Dans le cadre de la campagne « L’Ordre des Géants », vous finirez par accéder à la zone du Tibre, en vue d’y dénicher et de pouvoir continuer de progresser en bateau notamment. Cependant, il y a aussi un coffre à ouvrir dans une sorte de cabanon, sur le 1er quai gardé par les Chemises noires. Pour le déverrouiller, il vous suffit d’explorer les lieux jusqu’à acquérir la Note de journal « Note de DiMaggio », où le code est directement marqué dessus (1234). Entrez-le pour obtenir… des bâtons de dynamite. Une récompense qui ne vous sera utile que si vous souhaitez nettoyer les environs de façon explosive.
Date de sortie : 09/12/2024