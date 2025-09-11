Comment ouvrir le coffre verrouillé du Tibre ? – Indiana Jones et le Cercle Ancien

Comment ouvrir le coffre verrouillé du Tibre ?

Dans le cadre de la campagne « L’Ordre des Géants », vous finirez par accéder à la zone du Tibre, en vue d’y dénicher et de pouvoir continuer de progresser en bateau notamment. Cependant, il y a aussi un coffre à ouvrir dans une sorte de cabanon, sur le 1er quai gardé par les Chemises noires. Pour le déverrouiller, il vous suffit d’explorer les lieux jusqu’à acquérir la Note de journal « Note de DiMaggio », où le code est directement marqué dessus (1234). Entrez-le pour obtenir… des bâtons de dynamite. Une récompense qui ne vous sera utile que si vous souhaitez nettoyer les environs de façon explosive.

