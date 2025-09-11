Comment ouvrir le coffre verrouillé de la Cloaca Maxima ? – Indiana Jones et le Cercle Ancien
Rédigé par PikaDocMaster78/PikaDoc42
Indiana Jones et le Cercle Ancien est un jeu d’action et d’aventure contenant de nombreux collectibles à récupérer et d’énigmes diverses et variées à résoudre. Dans cet article, vous découvrirez comment déverrouiller le coffre de la Cloaca Maxima.
Comment ouvrir le coffre verrouillé de la Cloaca Maxima ?
Après avoir infiltré le Palais Ricci et retrouvé le père Ricci dans sa cave, sortez de celle-ci pour déboucher sur un long couloir faisant partie de la Cloaca Maxima. En avançant, vous devriez finir par remarquer la présence d’un coffre à ouvrir sur votre droite. Pour obtenir le code à 4 chiffres vous permettant d’obtenir son contenu, vous devez explorer minutieusement la zone, jusqu’à identifier la bonne combinaison à entrer qui est inscrite sur des caisses (5742). Entrez-la et, outre un pistolet entièrement chargé, vous acquerrez surtout comme récompense un Artefact de Mithra : l’Artefact de Leo.
Date de sortie : 09/12/2024