Comment ouvrir le coffre verrouillé de la Cave du père Ricci ? – Indiana Jones et le Cercle Ancien

Comment ouvrir le coffre verrouillé de la Cave du père Ricci ?

En suivant la campagne du DLC L’Ordre des Géants, vous finirez par être enfermés dans le Cave du père Ricci, sous le Palais Ricci. Sans surprise, ce n’est qu’en en obtenant la clé que vous pourrez en sortir. Pour cela, fouillez les lieux jusqu’à localiser un coffre à ouvrir et la Note de journal « Code du coffre ». Entrez ensuite la combinaison marquée dessus (4768) pour récupérer la fameuse Clé de la cave du père Ricci, ainsi que la Note de journal « Lettre de Néron ».

