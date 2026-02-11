Code Violet : La suite de l’un des pires jeux récents de la PS5 est déjà en développement

L’année 2026 n’aura pas démarré du bon pied sur PS5, et on le doit uniquement à Code Violet. Le jeu exclusif à la console de Sony (qui n’a rien demandé dans cette histoire) s’est avéré être une petite catastrophe, comme on en voit rarement, en tentant d’être un sous-Dino Crisis bordélique et sans âme qui misait tout sur la plastique de sa protagoniste. Résultat, le titre est aujourd’hui raillé par le public, et se coltine une note Metacritic abyssale de 29. Malgré cela, TeamKill Media persiste et signe et veut continuer à travailler sur cette licence.

Jaquette de Code Violet
Code Violet
ps5

Date de sortie : 10/01/2026

