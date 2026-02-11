Code Violet : La suite de l’un des pires jeux récents de la PS5 est déjà en développement

Et ça sonne comme une menace

Pas fâché d’avoir récolté des retours critiques assassins, et de voir le public crier que le jeu est loin d’être satisfaisant, TeamKill Media veut encore produire une suite à Code Violet. À vrai dire, son développement a déjà commencé. C’est ce que le studio affirme sur Twitter, en indiquant que ce deuxième épisode s’intitulera Code UltraViolet :

« Nous avançons activement sur plusieurs projets passionnants, et d’autres annonces et révélations vous seront faites très prochainement. Aujourd’hui, cependant, nous sommes particulièrement ravis de partager une grande nouvelle avec toute la communauté TeamKill. Grâce à l’immense succès de Code Violet et à votre incroyable soutien, nous confirmons officiellement que le développement du prochain chapitre de l’histoire de Violet a commencé : Code UltraViolet ! Nous sommes extrêmement enthousiastes quant à l’avenir et avons hâte de partager cette aventure avec vous. Restez connectés ! »

On ne pourra que souhaiter une meilleure réussite au studio s’il parvient à prendre en compte tous les retours au sujet du premier jeu, ce qui ne sera pas une sinécure. De son côté, TeamKill Media indique que le premier jeu a été un succès, sans pour autant donner de chiffres de ventes. Après tout, de la mauvaise publicité, c’est quand même de la publicité, et ça, ce studio l’a bien compris.