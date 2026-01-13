Code Vein II s’offre un tour d’horizon en vidéo, voici tout ce qu’il faut savoir sur cet action-RPG

Dernier grand aperçu avant la sortie du jeu

Dans cette vidéo, l’éditeur nous présente tout ce qu’il y a à savoir sur ce Code Vein II, en s’attardant sur chaque facette de ce Souls-like. D’abord avec un topo sur le point de départ de cet épisode, avec un monde en proie au chaos tandis que votre protagoniste ira chercher de l’aide dans le passé grâce aux pouvoirs de Lou, votre alliée la plus fidèle.

On a ici un aperçu du système de personnalisation de notre avatar, qui promet d’être assez complet avec beaucoup d’options disponibles. On découvre également divers décors que l’on pourra traverser, aussi bien à pied que sur une moto. Et pas tout seul, car le jeu vous donnera souvent accès à des partenaires de chasse bien utiles, ce qui permettra de lutter plus facilement contre certains ennemis. La vidéo fait le tour des différentes subtilités du système de combat et les divers builds que vous pouvez construire pour votre personnage au long de l’aventure.

Plus que quelques semaines avant de pouvoir tester cela de nos propres mains, puisque Code Vein II sortira le 30 janvier 2026 sur PC, PlayStation 5, et Xbox Series.