Code Vein II s’offre un tour d’horizon en vidéo, voici tout ce qu’il faut savoir sur cet action-RPG
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
L’une des sorties attendues de ce mois de janvier est celle de Code Vein II, qui promet de changer pas mal de choses par rapport au premier épisode, et pas que dans son style visuel. Si notre récent aperçu du jeu ne vous suffisait pas, vous pouvez aujourd’hui en découvrir un peu plus à propos de ce nouvel opus via une longue vidéo très complète qui vient d’être publiée par Bandai Namco.
Dernier grand aperçu avant la sortie du jeu
Dans cette vidéo, l’éditeur nous présente tout ce qu’il y a à savoir sur ce Code Vein II, en s’attardant sur chaque facette de ce Souls-like. D’abord avec un topo sur le point de départ de cet épisode, avec un monde en proie au chaos tandis que votre protagoniste ira chercher de l’aide dans le passé grâce aux pouvoirs de Lou, votre alliée la plus fidèle.
On a ici un aperçu du système de personnalisation de notre avatar, qui promet d’être assez complet avec beaucoup d’options disponibles. On découvre également divers décors que l’on pourra traverser, aussi bien à pied que sur une moto. Et pas tout seul, car le jeu vous donnera souvent accès à des partenaires de chasse bien utiles, ce qui permettra de lutter plus facilement contre certains ennemis. La vidéo fait le tour des différentes subtilités du système de combat et les divers builds que vous pouvez construire pour votre personnage au long de l’aventure.
Plus que quelques semaines avant de pouvoir tester cela de nos propres mains, puisque Code Vein II sortira le 30 janvier 2026 sur PC, PlayStation 5, et Xbox Series.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 30/01/2026