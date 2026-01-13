Code Vein II s’offre un tour d’horizon en vidéo, voici tout ce qu’il faut savoir sur cet action-RPG

L’une des sorties attendues de ce mois de janvier est celle de Code Vein II, qui promet de changer pas mal de choses par rapport au premier épisode, et pas que dans son style visuel. Si notre récent aperçu du jeu ne vous suffisait pas, vous pouvez aujourd’hui en découvrir un peu plus à propos de ce nouvel opus via une longue vidéo très complète qui vient d’être publiée par Bandai Namco.

Date de sortie : 30/01/2026

