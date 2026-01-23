Code Vein 2 vous laisse créer votre personnage en avance avec une brève démo disponible dès maintenant
Rédigé par Jordan
Plus qu’une semaine avant de pouvoir prendre en mains Code Vein 2. L’action-RPG de Bandai Namco aura un challenge de taille, celui de se mesurer au premier épisode qui n’a certes pas eu que de bons retours, mais qui a obtenu la faveur du public en dépassant les 3 millions de ventes. Avant de savoir si vous sauterez le pas, l’éditeur vous propose d’essayer ce Code Vein 2 le temps d’une démo. Enfin, essayer est un bien grand mot, étant donné que cette démo se limite à la création de votre personnage.
Votre chasseur de revenants vous attend
Vous pouvez dès maintenant télécharger la démo de Code Vein 2, qui vous donnera donc seulement accès au système de création de personnage. C’est donc là que vous pourrez vous faire une idée de l’avatar que vous souhaitez suivre pendant des dizaines d’heures, en vous amusant à tester toutes les options qui ont été intégrées à cette suite.
Vous pourrez ensuite vous amuser avec le mode Photo dans diverses configurations possibles dans votre base, histoire d’avoir la certitude que votre personnage est à votre goût dans différentes circonstances. Sachez que vous pourrez ensuite transférer ce personnage vers le jeu final si vous choisissez de passer à la caisse.
Pour tester plus en profondeur le gameplay et en apprendre plus sur l’histoire, il faudra malheureusement encore attendre un peu. Code Vein II sortira le 30 janvier sur PC, PlayStation 5, et Xbox Series. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre aperçu du jeu.
Date de sortie : 30/01/2026