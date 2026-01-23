Code Vein 2 vous laisse créer votre personnage en avance avec une brève démo disponible dès maintenant

Votre chasseur de revenants vous attend

Vous pouvez dès maintenant télécharger la démo de Code Vein 2, qui vous donnera donc seulement accès au système de création de personnage. C’est donc là que vous pourrez vous faire une idée de l’avatar que vous souhaitez suivre pendant des dizaines d’heures, en vous amusant à tester toutes les options qui ont été intégrées à cette suite.

Vous pourrez ensuite vous amuser avec le mode Photo dans diverses configurations possibles dans votre base, histoire d’avoir la certitude que votre personnage est à votre goût dans différentes circonstances. Sachez que vous pourrez ensuite transférer ce personnage vers le jeu final si vous choisissez de passer à la caisse.

Pour tester plus en profondeur le gameplay et en apprendre plus sur l’histoire, il faudra malheureusement encore attendre un peu. Code Vein II sortira le 30 janvier sur PC, PlayStation 5, et Xbox Series. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre aperçu du jeu.