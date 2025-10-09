Code Vein II fait le point sur son histoire dans une nouvelle bande-annonce

Voyagez dans le temps pour sauver le présent

Dans Code Vein II, en dehors de l’histoire des Revenants et des humains, il faudra compter sur du voyage dans le temps. Afin de prévenir une grande catastrophe, vous devrez traverser les époques pour réunir quelques alliés très puissants, que l’on découvre dans cette nouvelle vidéo publiée par Bandai Namco.

De quoi offrir pas mal de diversités du côté des lieux visités, en témoigne la présence de la tour Eiffel (à moins qu’il ne s’agisse de la tour de Tokyo) et des décors plus exotiques que d’autres. On comprend aussi via cette bande-annonce que l’histoire du jeu sera plus étoffée que la moyenne dans un Souls-like, avec pas mal de cinématiques et personnages importants. À voir si cela suffira à captiver l’attention ou non.

Code Vein II sortira le 30 janvier 2026 sur PC, PlayStation 5, et Xbox Series.