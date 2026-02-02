Test Code Vein 2 – La Folie des grandeurs

Jaquette de Code Vein II
Code Vein II
Date de sortie : 30/01/2026

  • Possibilité de build dantesque...
  • Loin d'être avare en contenu...
  • Un vrai plaisir à explorer...
  • Personnages tous plus attachants les uns que les autres
  • Gameplay solide
  • ... mais demande un minimum d'investissement pour tout comprendre
  • ... mais un peu répétitif
  • ... même si aucun décor n'est marquant
  • Techniquement daté
  • La même touche pour ramasser et passer les dialogues, ça devrait être interdit
Code Vein 2 est un jeu rempli d’imperfections, principalement dues à la différence entre ses ambitions et son budget. La quantité de contenu et de possibilités qu’il propose peut faire peur en premier lieu, mais finit par forcer le respect. On prend plaisir à découvrir ce qu’ont vécu les cinq héros et à remonter le temps pour tenter de les sauver. Les quelques longueurs du jeu ne suffisent pas à réellement nous ennuyer. Les personnes qui apprécient le format classique des mondes ouverts ne seront pas dépaysées, mais la sauce Souls-like apporte une expérience bien différente. De plus, Code Vein 2 reste fondamentalement accessible, particulièrement en mettant l’accent sur son scénario et en vous épaulant d’un allié tout le long de votre partie.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

