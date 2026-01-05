Code Vein II : notre avis après une première prise en main du Souls-like anime repensé

Avec Code Vein II, Bandai Namco comble le souhait de nombreux fans qui ont apprécié le premier opus et son orientation souls-like anime disposant de nombreuses qualités, mais aussi énormément de défauts. Pourtant, les premières informations partagées par l’éditeur japonais ont soulevé quelques inquiétudes en raison d’un trop gros éloignement par rapport au premier opus à certains égards. Lors d’un évènement presse, nous avons eu l’occasion de jouer plusieurs heures au titre sur PS5. L’occasion pour nous de faire le point avec une première impression permettant de bien jauger son potentiel.

Jaquette de Code Vein II
Code Vein II
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 30/01/2026

