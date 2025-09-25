Code Vein II a droit à une grosse présentation de gameplay pour le Souls-like, en plus d’une édition collector massive

Une vidéo pour se familiariser avec cette suite

S’il fallait encore vous convaincre, Bandai Namco a mis en ligne une grosse vidéo de gameplay pour Code Vein II qui vous apprend les bases de ce nouvel épisode. On passe aussi bien par la personnalisation de votre avatar aux piliers du système de combat, qui promet d’être un peu différent de celui du premier épisode. On imagine que cette séquence pourra être proposée plus tard sous la forme d’une démo.

En marge de cette présentation, l’éditeur a ouvert les précommandes pour le jeu, notamment sur son site officiel. On y découvre l’existence d’une édition collector massive, affichée au prix de 179,99 €. À l’intérieur, on retrouvera :

Le jeu

Le contenu numérique de l’édition Ultimate Pack de tenues personnalisées (3 ensembles de costumes et 1 arme) Le DLC Mask of Idris, disponible en janvier 2027 Un ensemble de 6 costumes basés sur les personnages du premier Code Vein Un artbook et une bande-son numériques

L’accès anticipé au jeu de 3 jours

Un artbook (60 pages, 25x25cm)

Un steelbook

Une figurine Lou MagMell en édition limitée (18 cm)

Pour toute précommande, vous recevrez également « un ensemble de formas stylisés », avec de la peinture pour visage pour votre avatar et l’arme « Crocs jumeaux du loup solitaire ».

Code Vein II sortira le 30 janvier 2026 sur PC, PlayStation 5, et Xbox Series.