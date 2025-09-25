Code Vein II sortira le 30 janvier 2026 et montre de nouvelles images de gameplay

Une quête qui traverse deux époques

Bandai Namco en a profité pour rappeler ce que nous avions déjà appris lors de son annonce durant le Summer Game Fest 2025. Il fait évoluer son univers dans un monde au bord de l’effondrement où une force, nommée Luna Rapacis, transforme les Revenants en créatures bestiales appelées Horrors. Le joueur incarnera un Revenant Hunter travaillant aux côtés de Lou, une jeune fille pouvant voyager dans le temps pour empêcher la catastrophe. L’un des axes majeurs de Code Vein II est le récit à deux temporalités avec le présent et le monde d’il y a 100 ans. En naviguant entre les deux, vous allez devoir influer sur le destin de certains Revenants du passé pour découvrir la vérité cachée et altérer le futur.

Code Vein II conserve les types d’armes classiques (épées, hallebardes, grands marteaux, bayonnettes), tout en ajoutant des lames runique et des épées doubles. Le système de combat « blood‑draining » revient sous la forme du dispositif « The Jail » (qui prend la forme d’équipements uniques), accompagné de nouvelles actions sanglantes pour diversifier les approches tactiques. Les pouvoirs surnaturels, appelés Forma, permettent de modifier vos attaques en techniques plus puissantes, d’ajouter des attaques à distance ou des altérations de statut. Le trailer met notamment en avant la « Forma Absolute Execution Sword », une technique qui invoque une épée massive infligeant des dégâts spectaculaires, au prix d’une ouverture dans les frappes.

Le système de compagnon reste central : votre partenaire est scellé en vous (sous forme de cœur sur votre dos) et peut être utilisé via deux mécanismes. L’invocation, pour le faire combattre à vos côtés, et Assimilation, pour canaliser ses pouvoirs directement. Le message des développeurs montre également le système de personnalisation de son avatar, un domaine qui avait marqué dans les fans du premier opus pour ses customisations pleine de weeberies.

Code Vein II sortira le 30 janvier 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.