Test CloverPit – Mes créanciers me poursuivent, mais je spin encore…

Durée de vie

Histoire principale

20 heures

Histoire et quêtes annexes

30 heures

Jaquette de CloverPit
CloverPit
pc

Date de sortie : 26/09/2025

  • Hyper addictif
  • Plein de synergies à explorer
  • Jouissif quand les symboles s'alignent
  • Ambiance unique
  • Des secrets à débloquer
  • Rapport qualité-prix indécent
  • Répétitivité
  • Doit être rééquilibré
  • Une place laissée au hasard frustrante
8.5

CloverPit est une drogue douce déguisée en jeu vidéo. On râle contre le hasard, on peste contre des runs injustes, mais on relance. Toujours. Parce qu’on est persuadé que le prochain spin sera le bon, celui qui effacera la dette, celui qui nous sauvera. CloverPit est une expérience unique dans le paysage du roguelike. Et pour le prix d’un grec, c’est probablement le pari le plus sûr que vous ferez cette année… même si votre banquier n’approuve pas.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

