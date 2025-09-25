Chronoscript: The Endless End, un charmant titre d’action-aventure 2D, écrira son histoire en 2026 sur PS5 et PC

À l’inverse de la page blanche

Assez rapidement, Chronoscript: The Endless End nous fait comprendre que nous allons vivre une aventure à l’intérieur d’un manuscrit. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la direction artistique ne manque pas d’ambition.

On est en effet bluffé par le rendu visuel de ce titre développé par DeskWorks, avec pas mal d’éléments très détaillés, mis en valeur aussi par un bestiaire qui s’annonce inspiré. L’ensemble paraît parfois presque trop chargé, pour être honnête, ce qui pose déjà quelques réserves sur d’éventuels soucis de lisibilité.

Hormis cela, Chronoscript: The Endless End compte nous proposer un mélange d’action et d’exploration à travers les nombreuses pages d’une histoire sans fin. Tout commence alors qu’un relecteur se retrouve à l’intérieur d’un manoir, dans le cadre d’un travail pas comme les autres. Et c’est après une morsure de… moustique que le bougre finit par se réveiller au sein d’une page de manuscrit. Sous cette forme, il va devoir trouver le fin mot de l’histoire.

À la manière d’un Le Vaillant Petit Page, l’action se déroulera sur deux plans. En 2D, bien sûr, en parcourant les différentes pages, mais aussi en 3D, en jonglant avec la multitude de manuscrits étalés un peu partout dans le manoir, notamment en voyageant à travers des flaques d’encre. L’univers 2D sera aussi influencé par ce qu’il se passe dans le manoir, comme la chute de livres ou la prolifération de rats courant sur des pages.

Chronoscript: The Endless End est attendu pour 2026 sur PC et PS5.