Chroniques de la Création Diablo 4 : où toutes les trouver à travers les régions de Skovos ?

Vous souhaitez rapidement en finir avec les chroniques de la création dans Diablo 4 : Lord of Hatred ? Parfait, on a préparé ce guide pour vous venir en aide ! En plus de vous indiquer où se trouve la statue principale, nous vous donnons les deux autres statues, donc celles de Lilith et Inarius, pour que vous puissiez rapidement venir à bout des 30 chroniques de la création dans D4 !

Où trouver toutes les chroniques de la Création de Philios dans Diablo 4 ?

Vous aurez un total de 5 chroniques de la Création à trouver dans la région de Philios dans Diablo 4 : Lord of Hatred.

Il vous suffira de vous rendre aux Champs de Seryn pour être en mesure de trouver cette chronique de la création dans Diablo 4.

Le hasard fait bien les choses, car il vous faudra aller un peu plus au sud dans les Champs de Seryn pour être en mesure de trouver la deuxième chronique de la création de la région de Philios dans Diablo 4.

Toujours dans les Champs de Seryn, mais cette fois-ci un peu plus à l’est, vous serez en mesure de trouver la troisième chronique de la création de la région de Philios dans Diablo 4.

On quitte enfin les Champs de Seryn pour se rendre au niveau de la Côte de Zéraé. Sur ce bord de mer, vous trouverez la quatrième chronique de la création de Diablo 4.

Mettons maintenant le cap vers le nord-est pour trouvEr la dernière chronique de la création de la région de Philios. Il vous suffira de vous rendre dans les Falaises de l’Orient pour trouver les statues de vos convoitises.

Avec ces cinq premières chroniques de la création, vous débloquerez la quête secondaire « Vision du passé » qui vous permettra d’en apprendre davantage sur le passé commun entre Lilith et son fils.

Où trouver toutes les chroniques de la Création de Lycandre dans Diablo 4 ?

À l’instar de la région de Philios, vous trouverez 5 chroniques de la création dans la région de Lycandre dans Diablo 4.

Vous n’aurez pas besoin d’aller bien loin dès la sortie du Temple de la vie, puisque dans les contrées Toxiques, vous trouverez votre première chronique de la création de la région de Lycandre.

La deuxième chronique de la création de la région de Lycandre se trouve dans les ambres Australs.

Toujours dans les ambres Australs, mais un peu plus vers l’ouest, vous trouverez la troisième chronique de la création de la région de Lycandre.

En mettant le cap vers l’ouest de la région de Lycandre, vous serez en mesure de trouver la quatrième chronique de la création qui se trouve dans les Rameaux dorés.

Enfin, pour la dernière chronique de la création de la région de Lycandre, il vous suffira de vous rendre dans la zone des Rameaux dorés, mais un peu plus au nord.

Après l’activation des cinq chroniques de la création de cette région, vous pourrez en savoir davantage sur la relation qu’entretenaient Lilith, Inarius et leur fils.

Où trouver toutes les chroniques de la création de la région d’Athulua dans Diablo 4 ?

La région d’Athulua est plus petite que les autres, de ce fait, vous aurez seulement 3 chroniques de la création à récupérer dans cette zone.

Par chance, la chronique de la création et les deux statues de Lilith et Inarius se trouvent dans la même zone confinée de la zone de Myssena située au sud de la région d’Athulua.

Rendez-vous cette fois-ci au sud-est de la région pour trouver la deuxième chronique de la création à Portemos.

Pour ce qui est de la troisième et dernière chronique de la création de la région d’Athulua, il vous suffira de mettre le cap au nord, dans les terres Sororales.

Cette fois-ci, vous allez en apprendre davantage sur la relation personnelle entre Inarius et son fils.

Où trouver toutes les chroniques de la création de la région d’Atanos dans Diablo 4 ?

On part dorénavant pour la quatrième région de Diablo 4 Lord of Hatred, soit celle d’Atanos. Vous devrez trouver 6 chroniques de la création au sein de cette région.

Mettons tout d’abord le cap vers le nord de la région pour trouver dans les Brumes odorantes la première chronique de la création d’Atanos.

Maintenant, allons désormais à l’ouest, toujours au nord de la région, pour trouver la deuxième chronique de la création dans les Brumes odorantes.

La troisième chronique de la création se trouve un peu plus au sud, à l’entrée de la Porte du jardin d’Atanos.

En allant un tout petit peu au nord, vous serez en mesure de trouver rapidement la quatrième chronique de la création de la région d’Atanos.

Vous trouverez la cinquième chronique de la création en vous rendant dans les Brumes plaintives de la région d’Atanos.

Enfin, pour la dernière chronique de la création de la région d’Atanos, il vous suffira d’aller tout au sud.

Une nouvelle fois, vous allez en savoir plus sur la relation entre Inarius et son fils, mais aussi sur les bassins de la vie.

Où trouver toutes les chroniques de la création de la région de Célestia dans Diablo 4 ?

Au sein de la région de Célestia, vous devrez trouver 5 chroniques de la création pour être en mesure d’en savoir davantage sur le passé commun de Lilith, Inarius et de leur fils.

Au sud du Campement de Tyraël, vous serez en mesure de trouver votre première chronique de la création de la région de Célestia.

En ce qui concerne la seconde chronique de la création de la région de Célestia, il vous suffira de mettre le cap légèrement au nord-est.

Poursuivez votre chemin vers l’est, dans les Abords délabrés, pour trouver la troisième chronique de la création de la région de Célestia.

Mettez maintenant le cap en direction du sud, vers les rivives vivifiantes, pour trouver la quatrième chronique de la création de Célestia.

Enfin, pour la dernière chronique de la création de Célestia, il vous suffira de remonter vers le nord-ouest pour être en mesure de trouver la statue dans les Terres indomptables.

Avec ces chroniques de la création, vous serez en mesure d’en savoir un peu plus sur les relations entre Inarius et les autres anges après la création de Sanctuaire.

Où trouver toutes les chroniques de la création de la région de Skartara dans Diablo 4 ?

Nous sommes maintenant sur la dernière ligne droite concernant les Chroniques de la Création de Diablo 4 : Lord of Hatred. Vous aurez 6 dernières chroniques à trouver pour enfin en terminer avec ce travail de recherche.

En vous rendant à l’est de la région, au nord, vous trouverez la première chronique de la création de la région de Skartara.

Mettez dorénavant le cap vers le sud pour trouver la deuxième chronique de la création de la région de Skartara.

Remontez maintenant vers le nord, pour être en mesure de trouver les deux prochaines chroniques de la création. Elles sont côte à côte, ainsi, nous les regroupons ensemble.

Maintenant, il est temps de vous rendre dans la partie volcanique de la région pour trouver dans le versant étouffant une énième chronique de la création.

Enfin, la dernière chronique de la création se trouve dans la partie est du volcan de la région de Skartara.