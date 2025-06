Comment débloquer la chenille ?

Contrairement à la moto des sables, au buggy et aux ornithoptères éclaireurs, d’assaut et de transport, la chenille n’est pas pensée pour nous faire voyager plus rapidement à travers Arrakis. En effet, son unique utilité consiste à nous permettre d’exploiter plus efficacement les gisements d’Epice de la planète, et notamment ceux présents dans le Désert profond. Cette zone étant entièrement JcJ et le véhicule lent et pas évident à manier, évitez de vous aventurer seul(e) avec là-bas ! De plus, sachez que son obtention est liée au contenu endgame du MMO, il n’existe donc qu’une seule version à crafter et sa fabrication et maintenance nécessitent une certaine quantité de matériaux et de carburant.

Notez également qu’un châssis, une cabine, une centrifugeuse, un aspirateur, un moteur, un bloc d’alimentation et deux chenilles, à fixer avec un chalumeau plus ou moins puissant, sont indispensables à chaque fois que nous souhaitons en concevoir une et, malheureusement, elle ne peut accueillir aucun module secondaire.

Chenille Mk 6

Châssis de chenille Mk 6

1050 ml d’Eau

80 Lingots de plastanium

36 Servoks élaborés

45 Pâtes de cobalt

55 de Mélange/d’Epice

15 Ferrailles de carbure

Cabine de chenille Mk 6

1050 ml d’Eau

13 Lingots de plastanium

30 Servoks élaborés

27 Pâtes de cobalt

54 de Mélange/d’Epice

45 Plaques d’armure

Centrifugeuse de chenille Mk 6

1050 ml d’Eau

85 Lingots de plastanium

35 Servoks élaborés

45 Pâtes de cobalt

30 Plaques d’armure composite en plastacier

55 de Mélange/d’Epice

15 Poudres de diamantine

Aspirateur de chenille Mk 6

1050 ml d’Eau

60 Lingots de plastanium

36 Servoks élaborés

45 Pâtes de cobalt

54 de Mélange/d’Epice

9 Machineries élaborées

Moteur de chenille Mk 6

1050 ml d’Eau

60 Lingots de plastanium

18 Condensateurs à particules

45 Pâtes de cobalt

30 Machines complexes

54 de Mélange/d’Epice

9 Pistons hydrauliques triforgés

Bloc d’alimentation Mk 6

1050 ml d’Eau

60 Lingots de plastanium

36 Condensateurs à particules

45 Pâtes de cobalt

54 de Mélange/d’Epice

9 Régulateurs de puissance surcadencée

Chenille de chenille Mk 6 (liste des ressources pour un seul exemplaire !)

250 ml d’Eau

15 Lingots de plastanium

9 Servoks élaborés

12 Pâtes de cobalt

14 de Mélange/d’Epice

N’hésitez pas à nous dire si ce guide vous a été utile, si vous voyez d’autres conseils à ajouter dedans, et à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Dune Awakening en passant notamment par notre Guide complet.