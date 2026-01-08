PUBG a droit à un nouveau spin-off avec Blindspot, un jeu PvP 5vs5 en vue de dessus

L’accès anticipé démarre dans un mois

Ce nouveau free-to-play est en effet très éloigné du Battle Royale qu’est PUBG, même si l’on reste sur un shooter. Un shooter très différent car PUBG: Blindspot est présenté un jeu tourné vers le PvP en équipes de 5, avec une caméra en vue de dessus.

La mission de chaque équipe sera d’infiltrer un bâtiment tout en empêchant vos opposants de faire de même, et pour cela, vous aurez droit à un sacré arsenal. Il faudra tout de même la jouer fine en restant hors du champ de vision de vos adversaires, et tout faire pour leur tendre des pièges grâces aux gadgets en votre disposition. Le jeu promet donc d’être plus tactique et s’inspire de très loin d’un Rainbow Six Siege, avec ici des personnages uniques qui auront leurs propres affinités avec les armes disponibles.

Vous pourrez très prochainement tester cette proposition étant donné que PUBG: Blindspot sortira en accès anticipé sur Steam le 5 février prochain. Cette version donnera accès une bonne partie de la formule finale du jeu, avec des mises à jour attendues régulièrement pour apporter de l’équilibrage et de nouvelles fonctionnalités. Krafton ne sait pas encore combien de temps cet accès anticipé va durer pour.