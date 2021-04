CD Projekt Red ne compte pas abandonner Cyberpunk 2077 de sitôt

CD Projekt Red a récemment fait part de sa stratégie à venir concernant le futur de ses licences phares, et la façon dont le studio allait les exploiter. Naturellement, même si la sortie Cyberpunk 2077 a écorché l’image du studio, la licence a encore un avenir et il n’est visiblement pas question de laisser tomber le jeu dans un futur proche.

Pas question d’abandonner le jeu

Avec plus de 13 millions de ventes lors de sa sortie, Cyberpunk 2077 avait déjà atteint son seuil de rentabilité, et malgré l’image du jeu, on imaginait mal CD Projekt Red le mettre sous la tapis discrètement pour se consacrer à autre chose. Le CEO du studio, Adam Kicinski, a réitéré l’idée chez Reuters que le jeu allait être supporté durant des années, afin qu’il puisse encore se vendre sur la longueur. Il déclare :

« Je ne vois pas d’options où l’on mettrait de côté Cyberpunk 2077. Nous sommes convaincu que nous pouvons amener le jeu à un état dont nous pourrons être fiers afin qu’il puisse se vendre dans les années à venir. »

Cela passera donc par les mises à jour promises ainsi que les DLC, tout comme la venue d’un mode multijoueur. Maintenant, il faudra attendre de voir jusqu’à quel point les versions PS4 et Xbox One seront soutenues, étant donné que ce sont ces dernières qui ont posé de nombreux problèmes.