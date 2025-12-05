Carmageddon: Rogue Shift – le jeu de course action des années 90 revient sur les pistes avec un nouvel opus

Le chaos motorisé est de retour

Carmageddon semble garder son identité qui a fait son succès à l’époque. A savoir, une violence assumée, du métal froissé et des hordes d’ennemis à écraser. Mais avec Rogue Shift, la franchise adopte une approche plus moderne en intégrant des mécanismes de roguelite. Chaque run constituera une nouvelle tentative de survie dans un monde post-apocalyptique envahi par les Wasteds, des créatures mutantes issues d’un supplément alimentaire ayant mal tourné.

On incarne un pilote anonyme participant au Carmageddon, un tournoi mortel où la victoire est la seule porte de sortie vers un hypothétique refuge au-delà des montagnes. Armé d’un véhicule déglingué mais évolutif, vous devrez affronter des gangs concurrents, des forces de police corrompues et des boss monstrueux. Une ambiance qui rappelle un peu ce que fait la franchise Twisted Metal.

Le studio promet une expérience rythmée autour de courses destructrices, de combats mécaniques brutaux et d’une progression aléatoire à chaque session. Parmi les fonctionnalités mises en avant, nous avons :

15 véhicules améliorables aux comportements différents selon le type de transmission

13 classes d’armes, du fusil de chasse au railgun, entièrement modulables

Plus de 80 compétences, permettant de créer des synergies dévastatrices

Modèle de dégâts avancé, avec des éléments de carrosserie déformables ou arrachés

Cycle météo jour/nuit dynamique, qui influence la lisibilité et la stratégie

Chaque run permettra d’accumuler des ressources pour débloquer des améliorations permanentes dans un marché noir, et ainsi optimiser ses chances lors des runs suivantes.

Carmageddon: Rogue Shift sortira début 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, ainsi que sur PC via Steam et l’Epic Games Store.