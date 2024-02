Le prochain jeu service Twisted Metal aurait été annulé suite aux renvois chez Sony

On savait déjà que Sony avait changé de fusil d’épaule concernant sa stratégie de jeux service à venir, mais les licenciements qui viennent d’être annoncés aujourd’hui sont le signe d’un bouleversement plus majeur au sein du groupe. Firesprite est notamment très touché par ces mesures. Le studio ne ferme pas ses portes, mais il est l’un des plus affectés par les licenciements, ce qui veut dire que ses projets sont également en danger. On savait qu’il travaillait sur un jeu d’horreur, mais il se murmurait aussi qu’il avait repris le développement du reboot de Twisted Metal, un temps confié à Lucid Games. Un projet qui serait aujourd’hui annulé.