Capcom n’est pas du tout intéressé à l’idée de se faire racheter par Microsoft

Débrief’ : Dishonored 3, The Division 3, nouvelle Xbox Series, Final Fantasy et Tokyo Game Show

Débrief’ : Dishonored 3, The Division 3, nouvelle Xbox Series, Final Fantasy et Tokyo Game Show

Banishers: Ghosts of New Eden refait les présentations dans une vidéo de gameplay

Banishers: Ghosts of New Eden refait les présentations dans une vidéo de gameplay

Le jeu de survie Smalland: Survive the Wilds sortira le 7 décembre

Le jeu de survie Smalland: Survive the Wilds sortira le 7 décembre

Unity fait machine arrière après avoir causé une grosse polémique, et annonce des changements dans sa nouvelle tarification

Unity fait machine arrière après avoir causé une grosse polémique, et annonce des changements dans sa nouvelle tarification

Sword Art Online: Last Recollection aura droit à sa démo dès la semaine prochaine

Sword Art Online: Last Recollection aura droit à sa démo dès la semaine prochaine

Embracer se dit être ouvert à la vente de studios et s’apprête à en fermer plusieurs

Embracer se dit être ouvert à la vente de studios et s’apprête à en fermer plusieurs

Final Fantasy VII Rebirth : Plein de nouveaux détails sur les zones ouvertes, les mini-jeux et le gameplay

Final Fantasy VII Rebirth : Plein de nouveaux détails sur les zones ouvertes, les mini-jeux et le gameplay

Where Winds Meet : Le jeu en monde ouvert se montre à travers une vidéo de gameplay en 4K de 18 minutes

Where Winds Meet : Le jeu en monde ouvert se montre à travers une vidéo de gameplay en 4K de 18 minutes

Zenless Zone Zero, le jeu de HoYoverse (Genshin Impact), sortira également sur consoles

Zenless Zone Zero, le jeu de HoYoverse (Genshin Impact), sortira également sur consoles

Baldur’s Gate 3 : Le patch 3 est enfin là, avec la possibilité de changer l’apparence de l’avatar et le support Mac complet

Baldur’s Gate 3 : Le patch 3 est enfin là, avec la possibilité de changer l’apparence de l’avatar et le support Mac complet

Super Mario Bros. Wonder vous explique tout ce qu’il a à savoir à son sujet dans une longue vidéo en français

Super Mario Bros. Wonder vous explique tout ce qu’il a à savoir à son sujet dans une longue vidéo en français

Everywhere, l’immense bac à sable aux allures de Fortnite, se prépare à entrer en alpha fermée

Everywhere, l’immense bac à sable aux allures de Fortnite, se prépare à entrer en alpha fermée

The Dark Pictures : Little Hope confirmé sur Switch avec une date de sortie toute proche

The Dark Pictures : Little Hope confirmé sur Switch avec une date de sortie toute proche

Tales of the Shire : le nouveau jeu Seigneur des Anneaux dévoile un premier teaser avant sa sortie en 2024

Tales of the Shire : le nouveau jeu Seigneur des Anneaux dévoile un premier teaser avant sa sortie en 2024